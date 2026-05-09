MotoGP | Gp Le Mans Sprint Race: capolavoro Martin, Bagnaia e Bezzecchi a podio

MotoGP Sprint Race GP Francia Le Mans – Capolavoro Jorge Martin nella Sprint Race del Gran Premio di Francia classe MotoGP, quinto appuntamento del Motomondiale 2026 in programma a Le Mans.

L’iridato 2024 della MotoGP che partiva dalla terza fila, è stato autore di una bellissima partenza, ma il vero capolavoro c’è stato dopo la prima curva a destra, quando ha infilato tre piloti nella staccata che precede la esse, prendendo il comando della gara.

Da lì non ha più lasciato la prima posizione, andando a vincere la 18esima Sprint Race in carriera. Secondo al traguardo Pecco Bagnaia su Ducati, che scattato dalla pole position, si è ritrovato terzo e che comunque è riuscito ad avere la meglio sul leader del Mondiale Marco Bezzecchi, con il riminese terzo al traguardo con la seconda Aprilia Factory.

Quarto posto per la migliore delle KTM, quella di Pedro Acosta, con il #37 della casa austriaca che ha avuto la meglio sull’idolo di casa Fabio Quartararo, quinto con la Yamaha, risultato impensabile fino a poche gare fa.

L’idolo di casa ha preceduto la migliore delle Honda, quella di Joan Mir. A giocarsi la quinta posizione un terzetto di cui faceva parte anche Marc Marquez, caduto rovinosamente a poche curve dal traguardo quando la sua Ducati Desmosedici GP lo ha dapprima lasciato, per poi riprendere aderenza e avere un bruttissimo high-side. Una bruttissima caduta con il nove volte iridato che si è rialzato claudicante e sembra con problemi al piede destro.

Tornando alla classifica, Ai Ogura con l’Aprilia RS-GP26 del Trackhouse MotoGP Team ha chiuso settimo, davanti alla Ducati Gresini di Alex Marquez e alla Honda del rookie Honda LCR, Diogo Moreira, iridato 2025 della Moto2 e ultimo pilota a punti.

Dietro al brasiliano hanno chiuso il suo team-mate Johann Zarco che non è riuscito a ripetere le performance del venerdì, Fermin Aldeguer con la seconda Ducati del Gresini Racing, Brad Binder con la KTM Factory e le Yamaha di Alex Rins (Team Factory) e quelle del Pramac Racing di Toprak Razgatlioglu e Jack Miller.

Caduto e poi risalito in sella Fabio Di Giannantonio, che dopo una pessima partenza è caduto nel corso del quarto giro. A terra anche Luca Marini (Honda HRC), nel corso del secondo giro, Enea Bastianini (KTM Tech3) nel corso del quinto, Franco Morbidelli (Ducati VR46 Racing Team) nel corso del settimo e Raul Fernandez nel corso del penultimo giro, tutte cadute senza conseguenze.

Sembra aver avuto conseguenze invece quella di Marc Marquez, con il pilota della Ducati che è andato zoppicando al centro medico, un problema alla caviglia destra.

Con questa vittoria Martin accorcia in classifica su Bezzecchi. Il pilota riminese è sempre leader con 108 punti, 6 in più del team-mate Martin, 36 in più di Acosta, 37 su Di Giannantonio e 51 su Marc Marquez.

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