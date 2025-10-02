MotoGP | GP Indonesia 2025: Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa MotoGP – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Mandalika per la Conferenza Stampa del Gran Premio d’Indonesia. A pochi giorni dal trionfo Mondiale di Marc Marquez e dalla vittoria di Francesco Bagnaia, i piloti torneranno in pista da domani per affrontare uno dei tracciati più complessi per via del caldo e dell’umidità. Condizioni che metteranno a dura prova anche gli pneumatici.

Aggiornamento su Ogura: Unfit per il weekend a causa del dolore al polso riacutizzato in Giappone. Tutto rimandato in Australia, la prossima settimana.

DIRETTA CONFERENZA STAMPA MOTOGP INDONESIA DALLE 10

10:17 Bagnaia: “Nei test di Misano abbiamo provato diverse cose, non ho provato la moto di Morbidelli ma confermo che quello che ho utilizzato arrivava dal passato”

10:16 Bagnaia: “Il mio motore è ok, quando ho visto le immagini è stato spaventoso ma fortunatamente ho finito la gara senza penalità”

10:14 Bagnaia: “E’ cambiato l’approccio perché ora so che il mio pacchetto mi permetterà di essere competitivo, non c’è nulla su cui lavorare. Partiremo con la stessa moto di Motegi. Cercherò di fare il miglior risultato possibile, il massimo risultato che posso ottenere è il secondo posto nel Mondiale, Alex quest’anno ha fatto un ottimo lavoro. 66 punti sono tanti ma cercheremo di provarci”

10:10 Mir: “Per tanti motivi, miei errori, problemi tecnici non riuscivamo a raggiungere il risultato, Motegi è stato il motivo per farlo. Abbiamo dimostrato di poter raggiungere risultati importanti, pista diversa qui e vedremo se riusciremo ad essere competitivi ma la moto funziona molto bene. Non possiamo guardare i risultati degli anni scorsi per avere un riferimento per questa stagione, non avevamo il pacchetto che ci permetteva di raggiungere risultati. Il segreto è cercare di essere il più veloci possibili fin dalle FP1. La base è migliore rispetto al passato. Abbiamo trovato la modalità giusta per far funzionare il pacchetto”

10:06 Morbidelli: “Per il team è la gara di casa, la passione dei tifosi ci dà una motivazione extra, io e Diggia faremo il massimo. Ogni anno è una storia diversa, l’anno scorso qui ho fatto una delle mie gare migliori. Siamo costantemente in Top 5 e vogliamo migliorare ancora, vediamo come possiamo migliorare. Stagione costante, con tanti risultati nei cinque e nei sei, raramente siamo arrivati nei 3 e questo è chiaramente il nostro obiettivo finale”

10:02 Bagnaia: “Questa pista non è mai stata semplicissima e cercherò di adattarmi, ho già parlato con la squadra per un discorso di setup. Penso di poter proseguire sulla strada del Giappone. Sapevo che sarei tornato competitivo una volta tornato a guidare come ero abituato a fare. Ho dovuto aspettare fino al test di Misano per provare qualcosa di diverso sulla moto e da lì sono tornato a guidare come sapevo”

