MotoGP | Bagnaia: “Non ho provato la moto di Morbidelli ma cose del passato si”

GP Indonesia Mandalika Ducati MotoGP 2025 – Pecco Bagnaia è stato uno dei protagonisti della conferenza stampa Pre-Gp del Gran Premio d’Indonesia, che si correrà questo fine settimana a Mandalika.

Il pilota della Ducati, tornato al successo a Motegi, ha spiegato di non aver guidato la moto di Franco Morbidelli (la Desmosedici GP 24) nei test di Misano ma ha ammesso che la sua moto era un “mix” con pezzi del “passato”.

La stessa cosa era stata detta anche dal Direttore Generale di Ducati Corse Gigi Dall’Igna dopo il successo in Giappone, dove Bagnaia aveva fatto hat-trick, pole position, vittoria nella Sprint Race e vittoria nella gara “lunga” della domenica.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Moto Test Misano GP Indonesia Mandalika MotoGP 2025

“Nei test di Misano abbiamo provato diverse cose, non ho provato la moto di Morbidelli ma confermo che quello che ho utilizzato arrivava dal passato. Sapevo che sarei tornato competitivo una volta tornato a guidare come ero abituato a fare. Ho dovuto aspettare fino al test di Misano per provare qualcosa di diverso sulla moto e da lì sono tornato a guidare come sapevo”

Bagnaia ha poi proseguito: “E’ cambiato l’approccio perché ora so che il mio pacchetto mi permetterà di essere competitivo, non c’è nulla su cui lavorare. Partiremo con la stessa moto di Motegi. Cercherò di fare il miglior risultato possibile, il massimo risultato che posso ottenere è il secondo posto nel Mondiale, Alex quest’anno ha fatto un ottimo lavoro. 66 punti sono tanti ma cercheremo di provarci.”

