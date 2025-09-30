MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP d’Indonesia 2025 a Mandalika

MotoGP Gp Indonesia Mandalika 2025 – La MotoGP torna subito in pista e dopo il Giappone si va in Indonesia, per la seconda delle quattro gara extra-europee.

Con i giochi ormai fatti e Marc Marquez laureatosi per la nona volta Campione del Mondo, dovremmo assistere ad una gara emozionante senza più conteggi da fare, anche se il secondo posto è ancora in gioco.

Pecco Bagnaia dopo il test di Misano ha centrato l’hat-trick a Motegi, pole, vittoria Sprint e successo nella gara domenicale. Se la sua ritrovata competitività (data da una moto che è un mix tra la GP 24 tanto amata e la GP 25 con cui non è stato mai vero amore, ndr) sarà confermata 66 punti che lo separano da Alex Marquez potrebbero ancora essere colmati.

In casa Aprilia dopo il difficile weekend giapponese dove nella Sprint Race, alla prima curva dopo la partenza, Jorge Martin aveva centrato in pieno il suo team-mate Marco Bezzecchi, la gara “lunga” (dove era presente solo il “Bez” vista la frattura scomposta della clavicola destra riportata da Martin, ndr) non è andata malissimo, con Bezzecchi quarto al traguardo.

I piloti Ducati VR46 Racing Team Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio cercheranno conferme (“Morbido”) e riscatto (“Diggia”), mentre la Honda dopo il podio in “casa” ottenuto da Joan Mir vorrà confermare quanto di buono fatto vedere nelle ultime gare.

Discorso diverso in casa Yamaha, dove il solo Fabio Quartararo sembra poter fare cose dignitose, mentre i suoi compagni di squadra (Alex Rins) e di marca (Jack Miller e Miguel Oliveira) arrancano.

Meteo Gp Indonesia Mandalika 2025

Al momento le previsioni danno tempo bello venerdì e sabato con qualche probabilità di pioggia alla domenica, ma dopo l’orario delle gare

Info Gp Indonesia Mandalika MotoGP 2025

Il circuito di Mandalika misura 4.3 chilometri, conta 6 curve a sinistra e 11 a destra. Circuito immerso in spettacolari panorami tropicali! Situato a Lombok, nella provincia di West Nusa Tenggara, il Pertamina Mandalika International Circuit offre un’esperienza indimenticabile per gli appassionati di MotoGP™. Inaugurato nel 2021, il tracciato è lungo 4,3 km e presenta 17 curve, di cui 6 a sinistra e 11 a destra. Il primo evento internazionale ospitato è stato il round indonesiano del WorldSBK nel 2021, seguito dall’arrivo della MotoGP™ a partire dal 2022. Con una capienza di quasi 200.000 spettatori, il circuito si trova in un’area integrata dedicata all’intrattenimento e allo sport, circondata da spiagge e paesaggi naturali mozzafiato. Questa combinazione lo rende una tappa ideale sia per gli amanti del motorsport che per i turisti!

Orari Gp Indonesia Mandalika MotoGP 2025

Venerdì 3 ottobre

Prove Libere 1 Moto3 03:00-03:35

Prove Libere 1 Moto2 03:50-04:30

Prove Libere 1 MotoGP 04:45-05:30

Prove Moto3 07:15-07:50

Prove Moto2 08:05-08:45

Prove MotoGP 09:00-10:00

Sabato 4 ottobre

Prove Libere 2 Moto3 02:40-03:10

Prove Libere 2 Moto2 03:25-03:55

Prove Libere 2 MotoGP 04:10-04:40

Q1 MotoGP 04:50-05:05

Q2 MotoGP 05:15-05:30

Q1 Moto3 06:45-07:00

Q2 Moto3 07:10-07:25

Q1 Moto2 07:40-07:55

Q2 Moto2 08:05-08:20

Sprint Race MotoGP 09:00 (13 giri)

Domenica 5 ottobre

Warm – Up MotoGP: 04:40-04:50

Gara Moto3: 06:00

Gara Moto2: 07:15

Gara MotoGP: 09:00 (24 giri)

Dove vedere il Gp d’Indonesia a Mandalika

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato mentre la differita delle gare delle tre classi la domenica (Moto3 ore 11:00, Moto2 ore 12:20 e MotoGP ore 14:00).

