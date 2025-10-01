MotoGP | GP Indonesia, Morbidelli: “Il tracciato mi piace”

GP Indonesia Mandalika Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Franco Morbidelli dopo il bel risultato ottenuto in Giappone è pronto ad affrontare il Gran Premio d’Indonesia, 18esima tappa della MotoGP 2025.

Per il pilota italo-brasiliano del Pertamina Enduro VR46 Racing Team è la seconda gara di casa, visto che lo sponsor del Team è indonesiano e nella gara “lunga” della domenica sia lui che Fabio Di Giannantonio correranno con una livrea speciale, il giallo fluo si mischia ai colori dell’Indonesia, il bianco e il rosso.

Ecco cosa ha detto “Morbido” che lo scorso anno chiuse la gara in quarta posizione, ai piedi del podio.

Dichiarazioni Franco Morbidelli GP Indonesia Mandalika Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Mandalika è un po’ la nostra pista di casa fuori dall’Italia, quindi vogliamo fare ancora meglio. Siamo molto contenti di tornare in Indonesia! Il tracciato mi piace, l’anno scorso sono stato nella lotta per il podio fino agli ultimi giri. Prima di arrivare a Lombok, siamo stati a Jakarta insieme a Valentino (Rossi), dove abbiamo presentato la livrea speciale per questo GP, che è bellissima. Abbiamo avuto modo di visitare il quartier generale di Pertamina e di stare vicino ai nostri fan indonesiani, che ci danno tanto calore e ci fanno sempre sentire a casa.”

