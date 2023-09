MotoGP | GP India: la caduta di Bagnaia [VIDEO]

GP India Ducati- Pecco Bagnaia ha ammesso le sue responsabilità e si è scusato con il team per l’errore che gli è costato la caduta durante il Gran Premio d’India. Il pilota piemontese è scivolato nel corso del quattordicesimo giro mentre stava cercando di raggiungere Jorge Martin. Uno zero che pesa in ottica mondiale dal momento che il pilota del team Pramac (oggi secondo, ndr) è riuscito a ricucire il gap che lo separa dal campione del mondo, portandosi a -13 in classifica mondiale. Il mondiale è apertissimo con sette gare ancora da disputare.