SBK | Gp Aragon Gara 2, Rinaldi: “Se non avessi dovuto rallentare avrei attaccato Razgatlıoğlu”

SBK Gp Aragon Ducati – Michael Rinaldi ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Aragon, decima tappa del mondiale, in terza posizione.

Partito dalla quinta posizione, Michael Rinaldi gestisce bene la sua gara ed al sesto giro supera Rea per prendersi la quarta posizione. Il passo del pilota italiano è incisivo e gli consente di mettersi nelle condizioni di attaccare le due Yamaha. Il problema tecnico di Locatelli, però, lo costringe a rallentare perdendo contatto con Razgatlioglu, riuscendo comunque a conservare il podio per festeggiare con il suo team.

Dichiarazioni Michael Rinaldi Gp Aragon

“Forse avrei potuto attaccare anche Toprak se non avessi dovuto rallentare per non prendere rischi quando Locatelli ha avuto quel problema tecnico. Ma non importa perché questo è comunque un bel risultato. Forse mi è mancato qualcosa nella Superpole Race ma il bilancio del weekend è davvero buono. Voglio continuare a divertirmi così anche nei prossimi due round”.