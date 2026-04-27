MotoGP | Test Jerez, Martin: “Bilancio decisamente positivo”

Jorge Martin è uno dei piloti che aveva più bisogno di girare in una giornata di test senza l’assillo del cronometro e lo ha potuto fare sul circuito di Jerez, dove c’è stato il primo test post-GP della stagione.

L’iridato 2024 della MotoGP dopo aver saltato i test di febbraio a causa delle ultime operazioni effettuate per risolvere definitivamente i problemi fisici dovuti ai tanti infortuni della scorsa stagione, ha girato sul circuito intitolato al compianto Angel Nieto, provando diverse soluzioni sulla sua Aprilia RS-GP26 chiudendo 11esimo.

Il #89 della casa veneta ha lavorato principalmente provando componenti che, a causa dell’assenza ai test invernali e dei weekend di gara molto compressi, non aveva ancora avuto modo di utilizzare. Ha inoltre effettuati alcune prove in ambito aerodinamico.

Dichiarazioni Jorge Martin Test Jerez Austin MotoGP 2026

“Appena sono sceso in pista mi sono trovato subito molto bene. L’obiettivo era recuperare il tempo perso nei test invernali di febbraio, ai quali non avevo partecipato. Ho provato diversi componenti già utilizzati dagli altri piloti che non avevo ancora avuto modo di testare e, ogni volta che introducevamo un nuovo elemento, le sensazioni miglioravano, anche con gomma usata. È evidente che il pacchetto sia migliorato tanto: mi sento più a mio agio in frenata, in percorrenza e in accelerazione. Nel complesso, il bilancio è decisamente positivo.”

Sono state effettuate inoltre delle prove a livello elettronico e sia Martin che Bezzecchi hanno avuto la possibilità di testare alcuni componenti portati già in pista anche dal Trackhouse MotoGP Team. Grazie alla stretta collaborazione tra i due Team, alcune di queste soluzioni potrebbero rivelarsi interessanti anche per il team ufficiale.

4.1/5 - (9 votes)