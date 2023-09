MotoGP | Gp India Gara, Pirro: “Quando ho visto la caduta di Bagnaia, è stato davvero demoralizzante”

MotoGP GP India Ducati – Michele Pirro ha chiuso il Gran Premio dell’India, tredicesima tappa del Motomondiale 2023, in 16esima posizione.

Il difficile fine settimana in India di Michele Pirro, sostituto di Bastianini, termina con un sedicesimo posto a fine gara.

Dichiarazioni Michele Pirro Gara GP India MotoGP 2023

“E’ stato un fine settimana davvero difficile per me, soprattutto dal punto di vista fisico. La mia caviglia infortunata a Misano è peggiorata molto dopo ieri e non ho potuto spingere forte. In gara ho dovuto amministrare la forza e non è stato facile per niente terminare la gara. Quando ho visto la caduta di Pecco, è stato davvero demoralizzante. Ora andiamo a Motegi: cercheremo di recuperare un po’ di forza e di energie nella speranza di poter avere un fine settimana migliore su una pista dove abbiamo più dati e dove speriamo di essere più competitivi. Voglio ringraziare la squadra e spero di poter dare loro più soddisfazioni in Giappone”.

