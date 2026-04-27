MotoGP | Test Jerez, Bezzecchi: “Giornata molto positiva”

Giornata di test per i piloti della MotoGP a Jerez, tra questi anche Marco Bezzecchi, che in sella all’Aprilia ha lavorato sia a livello di setting sia di elettronica.

Il leader della classifica iridata si è detto molto soddisfatto della giornata e dei risultati ottenuti. Il pilota riminese ha testato diversi componenti, tra cui un nuovo cupolino con delle innovazioni aerodinamiche.

Alla fine ha chiuso terzo alle spalle dei compagni di marca Ai Ogura e Raul Fernandez, concentrandosi sul provare alcune soluzioni che durante il weekend di gare è sempre difficile testare.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Test Jerez Austin MotoGP 2026

“È stata una giornata molto positiva, la pista ha molto grip e anche il meteo ci ha aiutato. Ci siamo concentrati sul provare alcune soluzioni che durante il weekend di gare è sempre difficile testare, sia a livello di setting sia di elettronica. Il lavoro è andato bene e sono soddisfatto. Continuiamo su questa strada.”

Bezzecchi ha confermato che il focus principale è stato su due aree chiave: la gestione elettronica e il bilanciamento generale della moto. L’obiettivo era duplice: migliorare la costanza sul passo gara e affinare la risposta della RS‑GP nelle fasi più critiche, come l’ingresso curva e la gestione del grip in uscita. Jerez, con il suo mix di curve veloci e sezioni tecniche, è un banco di prova ideale per questo tipo di lavoro.

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