MotoGP | Gp India Gara, Bagnaia: “Ero al limite, caduta simile a Misano 2021”

MotoGP GP India Ducati – Francesco Bagnaia è caduto durante il Gran Premio dell’India, tredicesima tappa del Motomondiale 2023.

La caduta è arrivata ad otto giri dalla fine, un giro dopo che il #1 della Ducati aveva passato il più vicino dei rivali in classifica, Jorge Martin.

Pecco non ha accampato scuse, accostando questa caduta a quella di Misano 2021. In entrambi i casi serviva un azzardo per essere competitivi, sono però arrivate due cadute. Ecco cosa ha detto a Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Gara GP India MotoGP 2023

“Ho chiesto scusa alla squadra perchè ho fatto un errore. Ero al limite, gli altri hanno corso con una gomma che gli dava più grip, noi abbiamo optato per una più dura. Ho frenato forte e nel momento in cui mi sono riallineato ed è arrivato il carico l’ho persa. ‘Bez’ oggi era imprendibile, ma saremmo arrivati secondi. La caduta di oggi la paragono a quella del 2021 a Misano. In quel caso per vincere ci voleva la gomma dura ma non c’era la temperatura. Sono il primo a colpevolizzarmi quando cado, è stata assolutamente colpa mia, ma era un rischio che avevamo messo in conto. Erano due weekend che perdevamo punti (da Martin, ndr), non avevamo trovato la quadra ma volevamo essere davanti. Lui aveva le media al posteriore e non credo fosse la scelta migliore, ma alla fine hanno avuto ragione loro.”

4.7/5 - (43 votes)