MotoGP | Gp Giappone Sprint Race: Bagnaia torna alla vittoria, Marquez è secondo

MotoGP Gp Giappone Motegi Sprint Race – Sabato da ricordare quello giapponese per Pecco Bagnaia, che dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio del Giappone, torna a vincere, non gli accadeva da inizio stagione, quando vinse ad Austin. L’ultima Sprint vinta risale a 315 giorni fa, Barcellona 2024, oggi è la vittoria Sprint #29.

Il test di Misano, dove con la squadra ha stravolto la moto e ha messo forcella e forcellone della GP 24, sembra essere stato risolutivo, aggiungiamo però anche tardivo, visto che Bagnaia ha vinto la gara Sprint con più di due secondi di margine sull’edizione 2024, quando in questa stagione in quasi tutte le gare si è andati più piano.

E’ tornato a guidare come sa il pilota di Chivasso, che ha dominato, andando a tagliare il traguardo con quasi due secondi di vantaggio sul suo team-mate Marc Marquez, esattamente 1.842s. Terzo gradino del podio per Pedro Acosta, unico pilota KTM protagonista.

Molto buona anche la gara di Joan Mir, che con la Honda è stato a lungo terzo, arrendendosi solo nel finale e giungendo quarto sotto alla bandiera a scacchi. Mir ha preceduto la Ducati GP 24 del VR46 Racing Team di Franco Morbidelli, la Yamaha Factory di Fabio Quartararo, sesto e il team-mate Luca Marini.

A punti anche le Aprilia del Trackhouse MotoGP Team di Raul Fernandez e Ai Ogura. Gara difficile per Alex Marquez, che ha chiuso decimo e che vede sempre più remota la possibilità di rimandare la conquista del Titolo di suo fratello Marc.

Alex ha preceduto il team-mate Fermin Aldeguer, la KTM di Brad Binder, la Ducati GP 25 del VR46 Racing Team di Fabio Di Giannantonio, mai a suo agio in questo weekend, la wild card Honda Takaaki Nakagami, la Yamaha Pramac di Miguel Oliveira, la KTM Tech3 di Maverick Vinales, la Honda LCR del rookie Somkiat Chantra e la Yamaha Factory di Alex Rins.

Se la gara di Alex Marquez è stata difficile, da dimenticare quella dei piloti Aprilia Factory. Allo start Jorge Martin ha sbagliato il punto di frenata, andando a tamponare alla prima curva il team-mate Marco Bezzecchi. Se “Bez” si è rialzato incolume, lo spagnolo, iridato 2024 della Top Class è andato al centro medico per un check alla spalla. Purtroppo per lui frattura scomposta della clavicola destra.

L’incidente alla prima curva ha fatto perdere molto terreni anche a Rins, Zarco e Miller, con gli ultimi due ritirati successivamente, il primo senza cadere, mentre l’australiano è caduto nel corso dell’ultimo giro. Ritiro, ma per problema tecnico per Enea Bastianini, che a cinque giri dal termine ha avuto un problema alla sua KTM RC16.

La classifica iridata vede ora Marc Marquez in testa con 521 punti, 191 in più di suo fratello Alex Marquez. L’otto volte iridato potrà festeggiare domenica il Titolo se arriva davanti ad Alex, mentre se arrivasse uno “zero”, Alex non dovrebbe fare meglio di decimo.

Foto: Valter Magatti

5/5 - (7 votes)