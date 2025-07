MotoGP | GP Germania Gara, Quartararo deluso: “Quarto posto non realistico”

MotoGP Sachsenring Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo è stato molto realista nell’analizzare la sua gara odierna conclusa in quarta posizione. Nonostante l’ottimo piazzamento infatti, il pilota francese del team ha riconosciuto che le numerose cadute hanno influito sul suo risultato finale, aggiungendo che non ha mai avuto un buon feeling dall’inizio della gara.

Dichiarazioni Fabio Quartararo, GP Germania

“Condizioni difficili oggi, penso che ci fosse un po’ meno grip, anche se per me le condizioni della pista erano accettabili. Quattro piloti sono caduti davanti a noi, quindi forse questo quarto posto non è una ‘rappresentazione realistica’ di com’è andata davvero la nostra gara. Non mi sono mai sentito davvero bene, dal primo all’ultimo giro, ed è anche per questo che non posso essere troppo contento di oggi. Non ho commesso errori, ma i nostri tempi sul giro non erano buoni come avrei voluto, e ho concluso piuttosto lontano dal leader”