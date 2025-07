MotoGP | GP Germania Gara, Aldeguer: “Sono molto soddisfatto”

MotoGP Germania Gresini Racing – Il weekend di gara per Fermín Aldeguer al GP di Germania non era iniziato nel migliore dei modi, ma il bilancio finale è più che positivo. Dopo un venerdì difficile, segnato da due cadute e da un feeling non ottimale con la moto, il pilota spagnolo è riuscito a risalire la china. Le condizioni meteo del sabato con la pioggia, non avevano permesso di raccogliere dati utili per una gara sull’asciutto, ma nonostante tutto la domenica ha visto una crescita costante. Quinto al traguardo, complici anche le cadute dei piloti che lo precedevano.

Dichiarazioni Fermìn Aldeguer, GP Germania

“Sono molto soddisfatto perché il venerdì era iniziato con due cadute e con un feeling non eccessivamente buono. Ieri con la pioggia non avevamo troppi dati per una gara sull’asciutto. Siamo andati in crescendo partendo da lontano. Ci ho messo un po’ a passare Marini e Binder con la pressione delle gomme che rendeva più difficile tutto. Buoni punti e motivazione alta in vista di Brno”