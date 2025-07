MotoGP | GP Germania Gara, Marini: “Bella prestazione”

GP Germania Silverstone Castrol Honda MotoGP 2025 – Performance da ricordare quella di Luca Marini al Sachsenring, arrivata un mese e mezzo dopo il terribile incidente di Suzuka, mentre faceva un test con la Honda CBR1000RR-R SP.

Nella gara domenicale del Gran Premio di Germania, il pilota Honda Factory, al rientro in gara, ha chiuso sesto, miglior pilota della casa giapponese.

Un bel risultato, arrivato si anche grazie a piloti caduti davanti, ma l’obiettivo è la bandiera a scacchi. Ecco cosa ha detto il #10 della casa di Tokio ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Luca Marini GP Germania Sachsenring Honda Castrol MotoGP 2025

“Sono stanco, è stata dura, ma sono motivato. Ho cercato tutte le mie energie, con gomme usate andavo bene, e ne avevo di più, mentre fatichiamo con le gomme nuove, sia in qualifica che in gara. Con gomme usate abbiamo fatto una bella prestazione, infatti dal 15esimo giro avevo più passo e ritmo. E’ stata dura passare Jack (Miller) e Brad (Binder), nel dritto KTM e Yamaha vanno più forte di noi, non siamo perfetti ma ci stiamo lavorando.”

4.7/5 - (45 votes)