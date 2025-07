MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP della Repubblica Ceca 2025 a Brno

MotoGP Gp Repubblica Ceca Brno MotoGP 2025 – La MotoGP non si ferma e torna subito in pista sul tracciato di Brno, tornato in calendario dopo la riasfaltatura completa del circuito che ospiterà il Gran Premio della Repubblica Ceca, 12esima tappa del Motomondiale 2025.

La gara sulla pista ceca è in programma domenica 20 luglio 2025, ma già sabato 19 luglio sarà tempo di Sprint Race. Al Sachsenring, così come ad Assen, al Mugello e ancora prima al del Motorland c’è stato un vero e proprio dominio di Marc Marquez, che ha fatto sue Sprint Race e gara della domenica.

Il favorito d’obbligo è quindi l’otto volte iridato della Ducati, che vorrà mettere il timbro anche sul circuito ceco, che non ospita una gara della MotoGP dal 2020 (allora a vincere fu Brad Binder che tagliò il traguardo davanti a Franco Morbidelli e Johann Zarco).

La Ducati (non solo con Marc Marquez, ndr) resta la grande favorita anche sul tracciato della Repubblica Ceca, anche se ad Assen e al Sachsenring Marco Bezzecchi è stato autore di due grandi gare (doppio podio in Olanda e podio nella Sprint tedesca con caduta nella gara domenicale mentre era secondo, ndr).

Bagnaia cerca ancora il giusto feeling con la Desmosedici GP 25, al Sachsenring nella gara lunga della domenica, così come ad Assen è arrivato un terzo posto, che però non ha soddisfatto il pilota di Chivasso.

Ci si aspettano conferme anche dai piloti Ducati Gresini, Alex Marquez e Fermin Aldeguer e da quelli Ducati VR46 Racing Team, anche se è ancora incerta la partecipazione alla gara di Franco Morbidelli, vittima di un terribile incidente al Sachsenring; abile e arruolato invece il suo team-mate Fabio Di Giannantonio.

Yamaha e Honda dopo la delusione olandese hanno migliorato le proprie performance, soprattutto con Fabio Quartararo e Luca Marini, mentre continua a cadere troppo Pedro Acosta, in sella alla KTM.

Dovrebbe rientrare in sella Enea Bastianini che aveva avuto un’infiammazione acuta all’appendicite, mentre salterà la gara Maverick Vinales, che nelle qualifiche del Sachsenring si era fratturato la spalla sinistra.

Atteso al grande rientro Jorge Martin, che dopo aver provato prima a Barcellona un’Aprilia RSV4 stradale e a Misano la RS-GP 25, aspetta solo il “fit” dei medici per tornare in pista a più di tre mesi dall’ultimo infortunio.

Meteo Gp Repubblica Ceca Brno MotoGP 2025

Al momento le previsioni indicano un tempo parzialmente nuvoloso per tutto il weekend, anche se sembra scongiurato il rischio pioggia.

Info Gp Repubblica Ceca Brno MotoGP 2025

Quella della Repubblica Ceca è una delle tappe storiche del Motomondiale. Dal 1930 fino a 1982 le gare si disputavano nelle strade intorno alla città. Poi nel 1987, dopo alcuni anni di assenza dal calendario e dopo la costruzione del circuito, è tornato nella lista dei Gran Premi del Motomondiale. Il circuito si districa attraverso colline e boschi, che lo rendono uno dei circuiti più spettacolari e allo stesso tempo più difficili della stagione. Il circuito di Brno misura 5.4 Km e conta 6 curve a sinistra e 8 a destra.

Orari Germania Repubblica Ceca Brno MotoGP 2025

Venerdì 18 luglio

Prove Libere 1 Moto3 09:00-09:35

Prove Libere 1 Moto2 09:50-10:30

Prove Libere 1 MotoGP 10:45-11:30

Prove Moto3 13:15-13:50

Prove Moto2 14:05-14:45

Prove MotoGP 15:00-16:00

Sabato 19 luglio

Prove Libere 2 Moto3 08:40-09:10

Prove Libere 2 Moto2 09:25-09:55

Prove Libere 2 MotoGP 10:10-10:40

Q1 MotoGP 10:50-11:05

Q2 MotoGP 11:15-11:30

Q1 Moto3 12:50-13:05

Q2 Moto3 13:15-13:30

Q1 Moto2 13:45-14:00

Q2 Moto2 14:10-14:25

Sprint Race MotoGP 15:00 (10 giri)

Domenica 20 luglio

Warm – Up MotoGP: 09:40 – 09:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00 (21 giri)

Dove vedere il Gp della Repubblica Ceca a Brno

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato mentre saranno in differita le gare domenicali (Moto3 ore 14:00 – Moto2 ore 15:15 – MotoGP ore 17:00).

