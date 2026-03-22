MotoGP | GP Brasile Gara, Alex Marquez: “Situazione iniziale un po’ confusa”

MotoGP GP Brasile Gresini Racing – Nel Gran Premio del Brasile, accorciato di otto giri a causa del deterioramento dell’asfalto nelle curve 10 e 11, il Gresini Racing esce con un bilancio nel complesso positivo, portando entrambe le moto in Top 10 al termine di una gara caotica e difficile da interpretare. Alex Marquez ha chiuso in sesta posizione, seguito dal compagno di squadra Fermin Aldeguer, ottavo sotto la bandiera a scacchi.

Per Alex Marquez è stata una domenica di gestione su un tracciato reso estremamente insidioso dalle condizioni dell’asfalto, in particolare nel tratto tra curva 10 e 11, dove la pista si sgretolava giro dopo giro. Dopo una fase iniziale piuttosto confusa, lo spagnolo ha mantenuto la concentrazione portando a casa punti importanti, pur con il rammarico di non essere riuscito a centrare la Top 5. Un risultato comunque solido, che conferma la competitività nel passo gara, ma evidenzia ancora qualche limite sul giro secco, aspetto chiave su cui lavorare in ottica weekend.

Dall’altra parte del box, Fermin Aldeguer ha mostrato segnali incoraggianti in una gara tutt’altro che semplice, considerando il rientro dopo il recente infortunio. L’ottavo posto assume infatti un valore ancora più significativo alla luce delle condizioni fisiche non ottimali: il giovane spagnolo ha stretto i denti, consapevole che lo sforzo gli avrebbe presentato il conto nel post-gara. Dopo una Sprint complicata, Aldeguer ha scelto un approccio più cauto al via, perdendo però terreno prezioso nelle prime fasi e rendendo più difficile la rimonta su una pista dove sorpassare era particolarmente complicato.

Dichiarazioni Alex Marquez, GP Brasile

“La situazione iniziale è stata un po’ confusa e forse avremmo meritato uno start delay per avere più tempo. La gara non è stata del tutto negativo, ma nelle curve 10 e 11 l’asfalto si alzava letteralmente e a volte è sembrata più una gara di cross. Era importante portare qualche punto a casa, peccato per la Top 5, ma sicuramente abbiamo fatto una buona domenica. In ottica fine settimana certamente ci manca qualcosa in qualifica per il momento”

Dichiarazioni Fermin Aldeguer, GP Brasile

“Siamo tornati, ma non sono così contento. Il potenziale era per essere più avanti, ma fisicamente ho bisogno di più tempo. Sono sicuro che domani mi sveglierò con un bel po’ di dolori in tutto il corpo e darò più valore al risultato di oggi. Ieri abbiamo sbagliato la partenza, oggi sono partito con più calma, ma ho perso terreno. Forse ho pensato troppo all’inizio e avrei dovuto attaccare di più”