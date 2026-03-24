MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP delle Americhe 2026 ad Austin

MotoGP Gp Delle Americhe 2026 – La MotoGP torna subito in pista per il terzo appuntamento della stagione 2026, prossima tappa Austin, per il Gran Premio delle Americhe.

Aprilia sogna in grande, dopo le prime due gare Marco Bezzecchi è leader della classifica iridata, due vittorie su due gare “lunghe” della domenica per il “Bez”che contando anche le ultime due gare del 2025 vince da quattro gare consecutive le gare domenicali.

La grande competitività della nuova RS-GP26 progettata da Fabiano Sterlacchini è dimostrata anche dalle performance di un ritrovato Jorge Martin secondo in classifica e anche dai piloti del Trackhouse MotoGP Team, Ai Ogura e Raul Fernandez, che si sono alternati nelle posizioni di vertice nei primi due appuntamenti della stagione.

Ricordiamo anche i successi della case veneta con Maverick Vinales che nel 2024 fu vittorioso sia nella gara corta che in quella “lunga” della domenica.

Bene anche Pedro Acosta, che in Brasile ha limitato i danni spremendo tutto quello che c’era da spremere dalla sua KTM RC16. La moto austriaca sembra quella meno competitiva tra le “grandi”, con Acosta che come detto ci sta mettendo tanto del suo.

Capitolo Ducati, grande euforia nel box VR46 Racing Team per le prestazioni di Fabio Di Giannantonio, protagonista di due bellissimi duelli con Marc Marquez a Goiania. Il primo perso nella Sprint Race, quando a tre giri dalla fine ha dovuto cedere il comando della gara a Marc Marquez, il secondo vinto nella gara della domenica con una condotta di gara esemplare (in palio c’era il terzo gradino del podio).

In casa Ducati Factory si respira aria di rivincita, l’unico a limitare i danni è stato proprio Marquez, che senza il problema alla gomma nella gara della domenica in Thailandia sarebbe stato molto più vicino ai primi in classifica.

Il nove volte iridato non è ancora nel pieno delle forma fisica e il feeling con la nuova Desmosedici GP 26 non è ancora al Top. Discorso diverso per Pecco Bagnaia, che sembra essere ripiombato nell’anonimato dove era finito nel 2025.

Rimandati gli altri piloti Ducati, Alex Marquez e Franco Morbidelli, mentre ha fatto abbastanza bene al rientro dopo un lungo infortunio Fermin Aldeguer.

In casa Honda e Yamaha si aspettano miglioramenti, con la casa di Tokio che sembra quella essere messa meglio delle due. i piloti LCR Johann Zarco e Diogo Moreira (rookie di categoria nonché iridato 2025 della Moto2, ndr) hanno avuto buone prestazioni, più altalenanti quelle del Team Factory di Luca Marini e Joan Mir, con quest’ultimo troppe volte a terra.

Capitolo a parte per la Yamaha che sta ancora sviluppando il nuovo V4 e che con il solo Quartararo è riuscita ad essere protagonista nella Sprint Race brasiliana.

Meteo Gp Austin

Al momento il meteo prevede tempo incerto solo sabato mentre bello venerdì e domenica

Info Gp Austin

Il COTA (Circuit of the Americans) misura 5.5 Km e conta 11 curve a sinistra e 9 a destra. Il primo settore è caratterizzato dalla salita della prima curva, ben 41 metri di dislivello, e prosegue con una sequenza di curve medio veloci. Il secondo settore è caratterizzato dalla lentissima curva 11 che lancia sul rettilineo più lungo del circuito, 1200 metri. Record Del Circuito (2022) 2’03″521, miglior pole (2022) 2’02″039.

Orari Gp Austin MotoGP 2026

(Ora italiana)

Venerdì 27 marzo

Prove Libere 1 Moto3 15:00-15:35

Prove Libere 1 Moto2 15:50-16:30

Prove Libere 1 MotoGP 16:45-17:30

Prove Moto3 19:15-19:50

Prove Moto2 20:05-20:45

Prove MotoGP 21:00-22:00

Sabato 28 marzo

Prove Libere 2 Moto3 14:40-15:10

Prove Libere 2 Moto2 15:25-15:55

Prove Libere 2 MotoGP 16:10-16:40

Q1 MotoGP 16:50-17:05

Q2 MotoGP 17:15-17:30

Q1 Moto3 18:45-19:00

Q2 Moto3 19:10-19:25

Q1 Moto2 19:40-19:55

Q2 Moto2 20:05-20:20

Sprint Race MotoGP 21:00 (10 giri)

Domenica 29 marzo

Warm Up MotoGP 17:40-17:50

Gara Moto3 19:00

Gara Moto2 20:15

Gara MotoGP 22:00 (19 giri)

Dove vedere il Gp delle Americhe ad Austin MotoGP 2026

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche e la Sprint nella giornata di sabato e le tre gare di domenica in differita.

Domenica 29 marzo GP Americhe TV8

Gara Moto3 20:00

Gara Moto2 21:30

Gara MotoGP 23:00

Foto: MotoGP Sports Entertainment Group

5/5 - (1 vote)