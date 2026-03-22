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MotoGP | GP Brasile, vince Bezzecchi: gli highlights [VIDEO]

Quarto successo consecutivo nelle gare domenicali e leadership della classifica iridata per Bezzecchi

di Alessio Brunori22 Marzo, 2026
MotoGP | GP Brasile, vince Bezzecchi: gli highlights [VIDEO] MotoGP | GP Brasile, vince Bezzecchi: gli highlights [VIDEO]

Highlights GP Brasile – Vi riproponiamo, qualora ve li siate persi, i momenti più importanti del Gran Premio del Brasile.

A vincere Marco Bezzecchi (Aprilia Factory) vero e proprio dominatore della gara domenicale brasiliana. Secondo al traguardo un ritrovato Jorge Martin (Aprilia Factory). Terzo al traguardo Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46 Racing Team), che ha vinto il duello con Marc Marquez.

Con questo successo Bezzecchi si porta in testa alla classifica iridata con 56 punti. Secondo è il suo team-mate Martin a quota 45, seguono Acosta con 42, Di Giannantonio con 37 e Marc Marquez con 34.


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