SBK | Gp Balaton Park Gara 2: è dominio Ducati, doppietta di Bulega e Lecuona davanti a Montella

Non fosse per la corrida che si disputa alle spalle delle due Ducati ufficiali, saremmo qui a parlare di un campionato ucciso da Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) con la complicità del suo compagno di team. La supremazia di Bulega e Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) è stata palese anche in questo weekend ungherese, connibalizzato dalle rosse, ma la Superbike non perde di credibilità e contina a regalare spettacolo ogni volta che scende in pista. Come in Superpole Race, i piloti del team Aruba.it hanno fatto il vuoto, lasciando gli altri a rincorrere, scatenati in un’altra bellissima prova. Lo sanno bene Yari Montella (Barni Spark Racing Team) e Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), che rispettivamente terzo e quarto al traguardo, si sono scrollati gli inseguitori a suon di sportellate, con Yari un po’ più preciso e forse favorito da un assetto più performante, che ha preso la terza posizione dopo qualche giro, seguito da Lorenzo, che scongiurata qualche imprecisione iniziale, si è mantenuto costante e in progressione verso il finale di gara.

Quinto posto per uno splendido Garret Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team), che ha passato uno alla volta gli avversari a centro gruppo e con qualche giro in più sarebbe arrivato a ridosso del podio. Stesso vale per Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), a tratti il più veloce in pista, ma in fase di rimonta come l’americano, con cui si è giocato la posizione. Settimo posto per l’ottimo Alberto Surra (Motocorsa Racing), la matricola che al Balaton Park ha dimostrato di essere un cliente scomodo per chiunque. Ottavo Tarran MacKenzie (MGM Optical Express Racing), se vogliamo, il vero sconfitto di questo filotto di piloti che hanno animato la manche. Nono Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), che ha vinto il confronto diretto con Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), suo compagno di box e con il quale si è scambiato spesso posizione, senza troppi complimenti, laddove i punti di esperienza hanno fatto la differenza.

Undicesimo Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), inizialmente tra i primi, poi calato da metà gara, dove ha anche dovuto scontare un long lap penalty per un taglio del tracciato che lo avrebbe avvantaggiato. Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), conclude in dodicesima posizione un round anonimo seguito da Mattia Rato (Motoxracing) e Bahattin Sofuoglu (Motoxracing), in grado di tenere dietro solo le Honda più spente della storia della categoria, che per mancanza di avversari raccolgono addirittura un punto con Somkiat Chantra (Honda HRC), mentre chiude la file Yuki Kunii (Honda HRC). Caduto al secondo giro, Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha), è stato il primo ad abbandonare, seguito da Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), che si è ritirato per un guaio tecnico. Out anche Tom Bridewell (Ducati Advocates) e Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team), per una banale scivolata durante l’ottavo giro. Non hanno preso parte alla corsa Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), convalescente dopo la caduta occorsagli nella sprint del mattino e Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), dolorante a causa di un contatto precedente, che non si è schierato, evitando di peggiorare un bilancio di prestazioni critico.

Superbike Gp Balaton Park, classifica piloti dopo 4 round:

1. 248 pts. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. 166 pts. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

3. 99 pts. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team)

4. 85 pts. Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team)

5. 82 pts. Yari Montella (Barni Spark Racing Team)

6. 82 pts. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team)

7. 81 pts. Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team)

8. 78 pts. Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven)

9. 67 pts. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team)