MotoGP | GP Brasile Day 1, Alex Marquez: “Sarà una bella sfida”

MotoGP GP Brasile Gresini Racing – Nel venerdì di Prove del GP del Brasile, segnato da condizioni meteo estremamente variabili e da una pista resa insidiosa dalla presenza costante di acqua, il team Gresini Racing può sorridere grazie a una doppia qualificazione diretta alla Q2. Alex Marquez e Fermin Aldeguer hanno infatti chiuso rispettivamente in sesta e ottava posizione, interpretando al meglio una sessione in cui tempismo e capacità di adattamento hanno fatto la differenza più della pura velocità.

Per Marquez si tratta di una conferma importante. Lo spagnolo ha saputo leggere correttamente l’evoluzione della pista, sfruttando al momento giusto le condizioni migliori e gestendo con attenzione i numerosi punti critici del tracciato, caratterizzato da diverse pozze d’acqua e da un grip mai costante. Il sesto tempo finale rappresenta un risultato solido, anche se le incognite restano molte in vista del proseguo del weekend, soprattutto per quanto riguarda la scelta delle gomme e la gestione gara.

Ma la nota più significativa in casa Gresini è senza dubbio il ritorno in pista di Aldeguer. Dopo il lungo stop causato dalla frattura della diafisi del femore sinistro, il giovane spagnolo ha ritrovato subito competitività e, soprattutto, fiducia, centrando un ottavo posto che vale l’accesso diretto alla Q2. Un risultato che va oltre le aspettative della vigilia e che assume un valore ancora maggiore considerando le condizioni difficili e il poco tempo trascorso in sella. Aldeguer ha mostrato un approccio intelligente, evitando rischi inutili e concentrandosi sul ritrovare ritmo e sensazioni, elementi fondamentali dopo un periodo di inattività.

In un turno in cui raccogliere dati affidabili si è rivelato complicato per tutti, la doppia presenza in Q2 rappresenta un segnale positivo per il team, che potrà affrontare la qualifica con maggiore tranquillità. Resta ora da capire quale sarà l’evoluzione della pista e se le condizioni permetteranno di lavorare in modo più preciso sul passo gara, ancora avvolto da molte incognite.

Dichiarazioni Alex Marquez, Prove GP Brasile

“Abbiamo giocato bene col meteo ed è andata bene. Sono contento di questa Q2 in un circuito in condizioni davvero complicate. Tante pozze d’acqua. Non siamo riusciti a trovare troppe conclusioni su come proseguire il fine settimana e credo che un po’ tutti i piloti saranno nelle stesse condizioni. Domani speriamo in una pista asciutta, ma sarà una bella sfida”

Dichiarazioni Fermin Aldeguer, Prove GP Brasile

“Oggi è stata una bella giornata per tornare a divertirmi e godermi la mia moto. Le condizioni non erano le migliori ma siamo riusciti ad entrare in Q2, che era qualcosa che speravo ma che di certo non mi aspettavo. Il dolore è minimo, anche se oggi non abbiamo girato tantissimo. Bisognerà gestire bene le forze, ma di certo è stato un venerdì positivo e importante per il morale. Si ricomincia col piede giusto e mentalmente era fondamentale”