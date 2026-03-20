MotoGP | Non solo Alex Marquez, anche Aldeguer lascerà il Gresini Racing

La MotoGP ha disputato oggi la prima giornata di prove del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Motomondiale 2026, ma a tenere banco è sempre il mercato piloti.

Dati ormai per fatti i passaggi di Pedro Acosta in Ducati, di Pecco Bagnaia in Aprilia, di Jorge Martin in Yamaha, di Fabio Quartararo in Honda e di Alex Marquez in KTM, si aggiunge anche la “casella” Fermin Aldeguer.

Secondo quanto riportato da AS.com a firma di Mela Chércoles, anche il “Rookie of the Year 2025” della MotoGP Fermin Aldeguer lascerà il Gresini Racing, lasciando così la compagine del compianto Fausto senza gli attuali piloti per il 2026, con il rischio di perdere anche la Ducati.

La squadra faentina non ha ancora rinnovato con la casa Borgo Panigale e sta provando questa e altre alternative, ma sa già che perderà i suoi due piloti attuali, perché oltre alla partenza di Aldeguer per la il Pertamina Enduro VR46 di Valentino Rossi, anche Alex Marquez è sempre più nella direzione del box ufficiale KTM, una cosa ormai fatta.

Pablo Nieto, direttore del VR46 Racing Team, squadra di Valentino Rossi e capitanata in circuito da Uccio Salucci, non è solito promuovere i nomi degli acquisti per la sua squadra, ma ha accettato nel paddock di Goiania di esprimere il suo punto di vista ad AS.com riguardo ad Aldeguer.

Dichiarazioni Pablo Nieto, direttore VR46 Racing Team su Fermin Aldeguer

“Aldeguer è uno dei due piloti con più potenziale in MotoGP, per le sue caratteristiche, il suo talento, per tutto. Nel suo primo anno ha già vinto una gara, quella in Indonesia, e ha un futuro molto promettente.”

Le parole del team manager della VR46 confermano dunque un interesse concreto e ormai difficilmente smentibile, inserendosi in un quadro di mercato che sta vivendo una delle stagioni più movimentate degli ultimi anni. L’arrivo di Aldeguer nel team di Valentino Rossi rappresenterebbe un tassello importante per la struttura di Tavullia, che punta a costruire un progetto a lungo termine con piloti giovani, veloci e in grado di crescere insieme alla squadra.

Il passaggio del talento murciano alla Pertamina Enduro VR46, unito alla probabile partenza di Alex Marquez verso KTM, apre però un fronte delicato per il Gresini Racing. La squadra faentina rischia infatti di trovarsi senza piloti e senza una moto ufficiale per il 2026, proprio mentre il mercato sta entrando nella sua fase più calda. La mancata firma con Ducati, al momento, è un segnale che preoccupa gli addetti ai lavori: la concorrenza per accaparrarsi un pacchetto tecnico competitivo è altissima e il tempo stringe.

Nel paddock di Goiania si parla molto anche delle possibili alternative per Gresini, che starebbe valutando opzioni con più costruttori, pur sapendo che nessuna scelta sarà semplice. La perdita contemporanea di Aldeguer e Alex Marquez rappresenta un colpo pesante, soprattutto considerando che entrambi hanno mostrato un potenziale importante nelle ultime stagioni. Il rischio di dover ripartire da zero, con due piloti nuovi e una moto ancora da definire, è concreto.

Il mercato 2026, intanto, continua a muoversi con una rapidità impressionante. I passaggi di Acosta in Ducati, Bagnaia in Aprilia, Martin in Yamaha, Quartararo in Honda e Alex Marquez in KTM hanno ridisegnato completamente la griglia, lasciando pochissimi posti liberi e costringendo team e piloti a muoversi con largo anticipo. In questo contesto, la situazione di Aldeguer è diventata uno dei temi più discussi del weekend brasiliano.

Il giovane spagnolo, dopo un 2025 da Rookie of the Year e una vittoria memorabile in Indonesia, è considerato uno dei prospetti più brillanti della nuova generazione. La sua crescita è stata costante e la capacità di adattarsi rapidamente alla MotoGP ha attirato l’attenzione di diversi team. La VR46, che negli ultimi anni ha puntato molto sulla valorizzazione dei giovani, sembra aver individuato in lui il profilo ideale per costruire un progetto competitivo e duraturo.

Con il campionato appena iniziato e il mercato già in pieno fermento, le prossime settimane saranno decisive per definire gli ultimi tasselli. Il paddock è consapevole che la stagione 2026 potrebbe segnare un cambio generazionale importante, e l’arrivo di Aldeguer in una squadra strutturata come quella di Valentino Rossi potrebbe rappresentare uno dei movimenti chiave di questa rivoluzione tecnica e sportiva.

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