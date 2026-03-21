MotoGP | GP Brasile Day 1, Bezzecchi: “Qualcosa non ha funzionato”

Giornata difficile all’Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna per Marco Bezzecchi, con il vincitore della gara domenicale di Buriram addirittura fuori dalla provvisoria Q2 (dovrà passare dalla Q1 per cercare di riprendersi la possibilità di giocarsi le posizioni di vertice della griglia, ndr).

Il #72 dell’Aprilia è andato bene nella sessione mattutina, chiusa con il terzo tempo alle spalle di Pedro Acosta e Jack Miller, mentre è letteralmente “affondato” in quella pomeridiana, chiusa al penultimo con il terz’ultimo posto a 2.043s dalla vetta occupata da Johann Zarco.

La pioggia tornata a bagnare l’asfalto del circuito brasiliano a metà sessione non ha permesso al riminese dell’Arilia di migliorare, ecco cosa ha detto il #72 della casa veneta.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 GP Brasile MotoGP 2026

“Al mattino è andata bene, sono riuscito a fare una buona FP1, anche se le condizioni erano un po’ difficili. Nel pomeriggio dobbiamo ancora capire cosa sia successo, perché è chiaro che qualcosa non ha funzionato, soprattutto nel primo run. Purtroppo, poi la pioggia è aumentata e non siamo stati in grado di migliorare.”

Il rammarico di Bezzecchi al termine della giornata è stato evidente, soprattutto perché la velocità mostrata nella sessione mattutina lasciava presagire un venerdì molto diverso. Il terzo tempo in FP1 aveva infatti confermato le buone sensazioni avute già in Thailandia, dove il riminese era riuscito a conquistare una splendida vittoria domenicale. Tuttavia, il repentino cambio delle condizioni meteo ha stravolto i piani dell’Aprilia e del suo pilota, impedendo di lavorare con continuità sul setup.

Il tracciato di Goiania, completamente rinnovato per il ritorno della MotoGP in Brasile, si è rivelato particolarmente insidioso con l’asfalto umido. Le curve veloci e i cambi di direzione richiedono una moto stabile e precisa, e Bezzecchi ha ammesso che nel primo run del pomeriggio qualcosa non ha funzionato come previsto. Il feeling non era lo stesso della mattina e il #72 non è riuscito a trovare la fiducia necessaria per spingere al limite prima che la pioggia tornasse a intensificarsi.

In Aprilia c’è comunque la consapevolezza che il potenziale c’è, e che la posizione finale del pomeriggio non rispecchia il reale valore del pacchetto tecnico, visto anche il quarto tempo di Jorge Martin. Il team ha già iniziato a lavorare per capire cosa abbia compromesso la prestazione, analizzando dati e telemetria per individuare eventuali anomalie. La speranza è quella di trovare rapidamente una soluzione in vista della Q1, una sessione che si preannuncia particolarmente combattuta vista la presenza di diversi piloti di alto livello rimasti esclusi dalla top ten.

Bezzecchi, dal canto suo, ha mantenuto un atteggiamento lucido e costruttivo, consapevole che in un weekend così variabile la capacità di adattarsi può fare la differenza. Il riminese ha sottolineato come alcune curve fossero ancora bagnate e richiedessero traiettorie molto precise, un fattore che ha reso difficile costruire un giro competitivo nel momento decisivo. Nonostante ciò, il passo mostrato nella FP1 resta un punto di riferimento importante per affrontare la giornata di domani.

Il meteo rimane la grande incognita del weekend brasiliano. Le previsioni parlano di ulteriori rovesci sparsi, una situazione che potrebbe rimescolare nuovamente le carte e offrire a Bezzecchi l’opportunità di sfruttare la sua sensibilità in condizioni miste. Se la pista dovesse asciugarsi, invece, sarà fondamentale trovare rapidamente il giusto equilibrio nel setup per tornare ai livelli mostrati nelle ultime gare.

Il venerdì di Goiania, dunque, si chiude con più domande che risposte per il pilota Aprilia, ma anche con la consapevolezza che il potenziale per risalire la classifica c’è. La Q1 sarà un passaggio obbligato, ma Bezzecchi ha già dimostrato in passato di saper reagire nei momenti difficili. Domani avrà l’occasione di ribaltare la situazione e rimettersi in corsa per un posto nelle prime file della griglia del Gran Premio del Brasile.

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