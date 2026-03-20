MotoGP | GP Brasile Day 1, Acosta: “Gara di 31 giri al limite”

MotoGP Brasile Red Bull KTM – In un turno di Prove reso estremamente complicato da condizioni della pista in continua evoluzione, Pedro Acosta ha chiuso con un convincente quinto tempo, ottenendo l’accesso diretto al Q2. Una prestazione solida quella del giovane spagnolo, capace di interpretare con maturità una sessione in cui l’incertezza ha giocato un ruolo determinante, soprattutto nei tratti più critici del circuito, dove l’acqua ha continuato a condizionare grip e traiettorie.

Fin dalle prime fasi, Acosta ha seguito una strategia ormai obbligata per tutti i piloti: scendere immediatamente in pista per sfruttare le condizioni migliori possibili prima di un eventuale peggioramento. Una scelta che ha premiato, permettendogli di segnare un tempo sufficiente per rientrare tra i primi dieci e garantirsi così un passaggio diretto alla seconda fase delle qualifiche. In un contesto in cui bastava un’incertezza o una valutazione errata per perdere terreno prezioso, il pilota ha dimostrato freddezza e capacità di adattamento.

Non sono però mancati i punti critici, soprattutto in alcune zone del tracciato dove la quantità d’acqua si è rivelata superiore alle aspettative, rendendo particolarmente insidiose frenate e inserimenti. Proprio questi dettagli evidenziano quanto la sessione sia stata più una prova di gestione che di pura velocità, con i piloti chiamati a trovare continuamente il limite senza oltrepassarlo. In questo scenario, il quinto posto rappresenta un risultato significativo per Acosta, che conferma competitività e continuità anche in condizioni non ideali.

Resta ora da capire come evolverà la situazione in vista della qualifica e, soprattutto, della gara. L’assenza di long run e la difficoltà nel raccogliere dati affidabili sulle gomme lasciano aperti molti interrogativi sulla gestione della distanza completa. In un weekend che si preannuncia imprevedibile, la capacità di adattarsi rapidamente potrebbe fare la differenza. Ecco le dichiarazioni dello spagnolo a Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Pedro Acosta Prove GP Brasile

“Oggi abbiamo fatto una strategia come tutti, andare in pista e provare a stare davanti. Siamo andati diretti in Q2 e quindi bene. In diverse curve c’era più acqua di quello che mi aspettavo. Vediamo di fare una bella qualifica, secondo me è un limite fare 31 giri”