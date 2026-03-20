MotoGP | GP Brasile Day 1, Marini: “La qualità del circuito è molto buona”

Solo 21 millesimi hanno separato Luca Marini dall’accesso diretto in Q2 all’Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna, tracciato dove è in programma il Gran Premio del Brasile, seconda tappa della MotoGP 2026.

Il pilota pesarese della Honda avrebbe voluto fare più giri, ma il meteo non lo ha permesso, visto la pioggia scesa la notte precedente e anche durante le sessioni.

Marini ha tenuto a precisare quanto buono sia stato il lavoro fatto da MotoGP Sports e dal circuito, con quest’ultimo nettamente migliorato rispetto ad uno anno fa quando ebbe l’occasione di girarci con una Honda stradale.

Dichiarazioni Luca Marini Day 1 GP Brasile Honda Castrol MotoGP 2026

“Non tanti giri quanto avremmo voluto oggi! Devo dire che l’asfalto, anche se molto fresco, ha un’ottima aderenza in tutte le condizioni. La qualità del circuito è molto buona; MotoGP Sports e il circuito hanno fatto un ottimo lavoro rispetto a quello che abbiamo visto solo un anno fa. Speriamo che domani il tempo sia migliore per capire davvero il circuito, queste condizioni miste sono complicate. Perdere la Q2 diretta è difficile, con le condizioni di oggi molte cose sono ancora possibili perché siamo molto lontani dal limite di piloti e moto.”

Il team-mate Joan Mir è stato limitato dalle condizioni dovute all’influenza che ha complicato ulteriormente la situazione. Esauriti di energie, Mir e il suo lato della Honda HRC Castrol hanno potato per un approccio più mirato per sfruttare al meglio il tempo disponibile in pista. Il crono di 1’22.392 lo ha portato al 16° posto, ad un secondo dalla vetta. Il #36 spera che una notte di riposo lo riporti in forma per combattere in vista delle qualifiche e della Sprint Race.

Dichiarazioni Joan Mir Day 1 GP Brasile Honda Castrol MotoGP 2026

“Oggi è stata una giornata difficile, sono piuttosto malato e mi manca l’energia per muovermi davvero con la moto quando le condizioni sono difficili come queste. I nostri parziali sono buoni, quindi la velocità c’è, ma oggi non ho la forza di mettere insieme ogni parte ed è per questo che abbiamo perso l’occasione di passare direttamente in Q2. Quando le condizioni sono così devi essere davvero al 100%, quindi è un peccato, perché avremmo potuto esserci. Spero che domani tutto sia più stabile per goderci di più il Brasile!”

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