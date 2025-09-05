MotoGP | GP Barcellona Day 1, Alex Marquez: “Non sono contento per il setup”

MotoGP GP Barcellona Gresini Racing – Giornata positiva per Alex Marquez che ha concluso il turno di Prove del Gran Premio di Barcellona con il terzo tempo. Tuttavia, il pilota spagnolo del team Gresini non si è detto completamente soddisfatto per quanto riguarda il feeling nelle curve veloci ma è fiducioso di poter fare dei progressi nella giornata di domani.

Dichiarazioni Alex Marquez, Day 1 GP Barcellona

“Era importante iniziare qui con un bello step, non sono contento per il setup ma il feeling è buono, mi sono sentito bene. Ci manca ancora qualcosa nelle curve veloci ma siamo comunque competitivi, vediamo domani di fare un altro step per essere più fluido, fermare meglio la moto e allungare la vita delle gomme. Oggi sono più veloce di Marc ma se fosse la gara sappiamo com’è Marc, lui perde tanto nel T4 ma quando è dietro qualcuno guadagna tanto. Non sarà facile stargli davanti”