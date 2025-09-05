MotoGP

MotoGP | GP Barcellona Day 1, Alex Marquez: “Non sono contento per il setup”

Terzo tempo per il pilota spagnolo del team Gresini

di Jessica Cortellazzi5 Settembre, 2025
MotoGP | GP Barcellona Day 1, Alex Marquez: “Non sono contento per il setup”MotoGP | GP Barcellona Day 1, Alex Marquez: “Non sono contento per il setup”

MotoGP GP Barcellona Gresini Racing – Giornata positiva per Alex Marquez che ha concluso il turno di Prove del Gran Premio di Barcellona con il terzo tempo. Tuttavia, il pilota spagnolo del team Gresini non si è detto completamente soddisfatto per quanto riguarda il feeling nelle curve veloci ma è fiducioso di poter fare dei progressi nella giornata di domani.

Dichiarazioni Alex Marquez, Day 1 GP Barcellona

“Era importante iniziare qui con un bello step, non sono contento per il setup ma il feeling è buono, mi sono sentito bene. Ci manca ancora qualcosa nelle curve veloci ma siamo comunque competitivi, vediamo domani di fare un altro step per essere più fluido, fermare meglio la moto e allungare la vita delle gomme. Oggi sono più veloce di Marc ma se fosse la gara sappiamo com’è Marc, lui perde tanto nel T4 ma quando è dietro qualcuno guadagna tanto. Non sarà facile stargli davanti”

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00001.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00062.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00061.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00009.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00057.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00063.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00028.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00101.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00102.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00079.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00004.JPGmotogp-gp-catalunya-barcellona-pre-qualifiche-2025-00013.JPG

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news