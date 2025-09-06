MotoGP | Aprilia Racing presenta la RSV4 X-GP

GP Catalunya Barcellona Aprilia Racing MotoGP 2025 – E’ stata presentata a Barcellona la RSV4 X-GP, edizione speciale nata direttamente dal know-how all’avanguardia di Aprilia Racing in MotoGP, prodotta in edizione limitata a soli 30 esemplari, realizzata per celebrare i dieci anni dal debutto della RS-GP nella top class del Motomondiale.

La quinta generazione di un progetto unico al mondo, iniziato nel 2019 con la RSV4 X, poi con la Tuono X nel 2020, proseguito nel 2022 con la più evoluta RSV4 X Trenta e nel 2024 con la RSV4 X ex3ma. Modelli esclusivi, contraddistinti da quella “X” (in riferimento al numero romano 10) che rappresenta l’eccellenza in termini di tecnologia e prestazioni a cui attualmente si possa ambire per una moto in vendita al pubblico.

Nelle sue forme è strettamente derivata dalla RS-GP25, partendo soprattutto dal design del posteriore, capace di replicarne fedelmente i flussi. La grande novità dell’intero pacchetto aerodinamico, di derivazione MotoGP, sono le leg wings, tecnologia sviluppata e brevettata unicamente da Aprilia Racing, e le tail wings, entrambe introdotte soli pochi mesi fa sulla RS-GP25. La combinazione delle leg wings e le tail wings aggiungono carico aerodinamico nelle fasi di frenata e in curva, oltre ovviamente all’ala anteriore dalla forma unica, l’under wing e le cornering wings.

A questa evoluzione focalizzata sull’aerodinamica, si aggiunge un elemento unico, proprio dei prototipi di gara: il supporto sella strutturale in carbonio, realizzato da PAN Compositi, che integra le funzioni strutturali, aerodinamiche e di design. Un’ulteriore raffinatezza progettuale di questa novità è la lavorazione del carbonio “tipo struttura a sandwich” ovvero un particolare modo di deporre le pelli di carbonio per estremizzare la leggerezza pur mantenendo la rigidità voluta.

Dotata di aerodinamica ad effetto suolo, tecnologia sviluppata e brevettata unicamente da Aprilia Racing, la RSV4 X-GP ha una particolare forma della carena sulle fiancate che diminuisce la pressione dell’aria tra il suolo e la carena quando la moto è in piega in curva, tale da creare una forza di deportanza che schiaccia la moto verso terra.

Tutta la carenatura è realizzata in carbonio da PAN Compositi sfruttando gli stessi procedimenti utilizzati per la MotoGP, per rimanere quanto più fedeli al prototipo di Aprilia Racing. Rispetto alla RSV4, la nuova versione permette di quintuplicare il carico verticale della pressione dell’aria in rettilineo, aumentando la stabilità e la precisione di guida, diminuendo al contempo la tendenza all’impennata e di triplicare il carico a moto piegata, con grandi benefici in termini di aderenza in curva.

Un’altra novità che rende unica la RSV4 X-GP è la speciale livrea che riprende la RS-GP25, un omaggio a una moto vincente che ad oggi rappresenta l’ultima evoluzione del progetto MotoGP di Aprilia Racing.

Scheda tecnica Aprilia RSV4 X-GP

Moto RSV4 1100 Factory 2025 preparata da Aprilia Racing e non immatricolabile, a cui sono state apportate le seguenti modifiche:

MOTORE: V4 65°, 1099 cc con specifiche racing SBK

IMPIANTO DI SCARICO: SC-Project in Titanio Replica MotoGP 4×2 con compensazione delle bancate

AIRBOX: Corpo farfallato MY25 e trombette aspirazione dedicate

FILTRO ARIA: Racing ad alta permeabilità – tecnologia MotoGP – Sprint Filter

CENTRALINA: APX Aprilia Racing con calibrazione specifica e sistema GPS

RADIATORI (ACQUA E OLIO): Maggiorati Racing – tecnologia WSBK

TRASMISSIONE: Corona in Titanio e pignone alleggerito by PBR (su disegno Aprilia Racing)

CATENA: RK 520

POTENZA MAX. ALL’ALBERO: 238 CV @ 13750 Rpm

COPPIA MAX. ALL’ALBERO: 131 Nm @ 11750 Rpm

GIRI MAX. MOTORE: 14.100 Rpm

CERCHI: Marchesini in Mg forgiato M7R GENESI (ant. 17’’x3.5’’ post 17’’x6’’)

IMPIANTO FRENANTE: Pinze Brembo monoblocco GP4 MS, pompa Brembo PR19x16, Pastiglie Z04

DISCHI FRENO ANTERIORI: Dischi freno Brembo DP 330 “T Drive”, spessore 5,5mm

PINZA FRENO POSTERIORE: Nichelata

FORCELLA ANTERIORE: Cartuccia pressurizzata Öhlins FKR a gestione meccanica. Regolabile in precarico molle, estensione e compressione idraulica (dedicata).

AMMORTIZZATORE POSTERIORE: Öhlins TTX con piggy-back a gestione meccanica di derivazione MotoGP, completamente regolabile in: precarico molla, lunghezza interasse, idraulica (dedicata) in compressione ed estensione.

AMMORTIZZATORE DI STERZO: Öhlins regolabile

FRIZIONE: Frizione a secco by STM

PIASTRA DI STERZO: Racing, alleggerita, completamente lavorata CNC

PULSANTIERA: Racing by Jetprime

LEVA FRIZIONE: Racing by Spider

KIT PEDANE: Racing regolabili by Spider

CARENATURA: Con specifiche MotoGP in Carbonio by PAN Compositi

AERODINAMICA: Ala anteriore, under wing, cornering wings, leg wings, tail wings, in carbonio by PAN Compositi

SUPPORTO SELLA: Strutturale, in carbonio by PAN Compositi

PARAFANGHI E PARACATENA: In carbonio

VERNICIATURA: RS-GP25

PARTICOLARI CNC: Tappo serbatoio, protezioni carter motore e protezione leva freno by Spider

PNEUMATICI: Pirelli Slick Diablo SBK ant. SC-1 125/70 post. SC-X 200/65

PESO A SECCO: 165 kg

3.9/5 - (10 votes)