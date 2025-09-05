MotoGP | GP Barcellona Day 1, Marini: “Buon feeling, riesco a guidare bene”

GP Catalunya Barcellona Castrol Honda MotoGP 2025 – Si continua a lavorare duramente in Honda, con la casa nipponica che continua a portare aggiornamenti.

A beneficiarne tra gli altri il nostro Luca Marini, che ha centrato l’accesso diretto in Q2 a Barcellona con il nono tempo. Costantemente tra i primi cinque per entrambe le sessioni, il miglior tempo di 1’38.522 gli è valso il nono posto quando sono arrivati i time attack pomeridiani.

Il pesarese ha provato anche il nuovo telaio portato per la sua RC213V, telaio che ha sia punti positivi che negativi e che verrà riprovato a fondo nei test di lunedì riservati alle case che hanno concessioni come Honda e Yamaha.

Dichiarazioni Luca Marini Day 1 GP Catalunya Barcellona Honda Castrol MotoGP 2025

“Siamo tutti molto vicini, ma la buona sorpresa è stata che già dall’ FP1 il feeling con la moto era buono e potevo guidare bene, riuscire a essere soprattutto efficace in una fase di inserimento. Siamo molto felici, alla fine in una pista molto complicata come Barcellona ci siamo confermati in una fase in una forma ottima, quindi sono molto contento.”

Dichiarazioni Luca Marini Day 1 Nuovo Telaio GP Catalunya Barcellona Honda Castrol MotoGP 2025

“Lunedì riproveremo il nuovo telaio, perché come ho sempre detto sono molto simili, è solo una questione di feeling e secondo me il telaio nuovo migliora la fase di frenata con angolo di piega, quando lasci i freni c’è un po’ più di feeling davanti sembra che giri di più, ma penso che giri di più perché hai più fiducia in te, puoi piegare un po’ di più. Lunedì lo riproviamo bene il test in modo da essere sicuri e dare le indicazioni corrette per poi produrne o di più di questo tipo o di un’altra specifica per il prossimo anno.”

