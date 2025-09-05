MotoGP

MotoGP | GP Barcellona Day 1, Acosta: “Abbiamo lavorato bene”

Lo spagnolo ha concluso in seconda posizione

di Jessica Cortellazzi5 Settembre, 2025
MotoGP GP Barcellona Red Bull KTM Factory – Giornata soddisfacente per il team KTM che ha piazzato i suoi piloti nelle prime due posizioni. Pedro Acosta ha concluso in seconda posizione e si è detto contento del lavoro svolto anche se c’è da migliorare perché sul passo, i fratelli Marquez hanno qualcosa in più.

Dichiarazioni Pedro Acosta, Day 1 Barcellona

“Bella giornata, dobbiamo vedere domani perché Alex e Marc sono andati forte con la media dietro e io con la soft posteriore. Dobbiamo vedere cosa decidere ma penso che abbiamo lavorato bene. I ragazzi del team hanno fatto un grande step, guido più dolce, stiamo provando a migliorare la moto e sto cercando di migliorare io come stile di guida. L’anno scorso qui non siamo andati male ma dobbiamo migliorare perché Alex e Marc hanno qualcosa in più, non abbiamo aspettative”

Leggi altri articoli in MotoGP

