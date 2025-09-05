MotoGP | GP Barcellona Day 1 Bastianini: “Sapevo che sarei tornato tra i primi”

GP Catalunya Barcellona KTM Tech3 MotoGP 2025 – Ottimo inizio per la KTM e per Enea Bastianini al Montmelò di Barcellona.

Il pilota del Team Tech3 ha infatti centrato l’accesso diretto alla Q2 e il feeling con la RC16 migliora gara dopo gara.

Sono lontani i weekend dove la “Bestia” viaggiava nelle retrovie, ecco cosa ha detto il #23 della casa austriaca alla fine del Day 1 del Gran Premio di Catalunya.

Dichiarazioni Enea Bastianini Day 1 Gp Catalunya Barcellona KTM Tech3 MotoGP 2025

“Dopo la caduta io sto bene, un pò meno la moto. Sono molto contento del mio passo di oggi. Era uno dei migliori alla fine, a volte nel time-attack commettiamo un errore ed è successo oggi. Dopo 10 giri dobbiamo vedere come sarà l’approccio. Oggi ho provato a fare molti giri con una gomma usata. Anche stamattina il programma era di usarle per tutta la sessione, ma alla fine ho avuto un problema alla moto, ho visto qualcosa sullo dashboard e ho spento la moto e ho ripreso con una gomma nuova. Domani dobbiamo cercare di vedere come sarà la gara sprint perché sarà importante per la gara lunga. E’ molto strano guidare con così poco grip, perché come nella curva cinque non riusciamo a frenare. Arriviamo molto, molto dolcemente con la frenata, non sarebbe male riasfaltare la pista per il prossimo anno. Sapevo che sarei tornato tra i primi, anche quando ero molto indietro ad inizio stagione.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Day 1 Crescita KTM Gp Catalunya Barcellona KTM Tech3 MotoGP 2025

“Non sono sorpreso perché abbiamo visto il passo, ma questa è una pista completamente diversa ed essere di nuovo in cima alla classifica è un bene. Cerchiamo di continuare così. Possiamo frenare forte e ora abbiamo più grip rispetto all’inizio della stagione e la nuova carena ci ha aiutato molto.”

