Diretta MotoGP

MotoGP | GP Australia 2025: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

Live timing e commento da Phillip Island

di Jessica Cortellazzi18 Ottobre, 2025
GIRO 10 – Bezzecchi passa al comando!

GIRO 9 – Undicesimo Bastianini, a seguire: Aldeguer, Zarco, Oliveira, Rins, Ogura, Morbidelli, Savadori, Chantra, Bagnaia e Pirro

GIRO 8 – TOP 10: Fernandez, Bezzecchi, Acosta, Miller, A.Marquez, Quartararo, Di Giannantonio, Espargarò, Marini e Mir

GIRO 7 – Doppio sorpasso di Acosta che sale terzo. Bagnaia è ventesimo

GIRO 6 – Errore di Bezzecchi prima della staccata, perde terreno da Fernandez

GIRO 5 – Miller sorpassa A.Marquez e sale terzo. TOP 10: Fernandez, Bezzecchi, Miller, A.Marquez, Acosta, Quartararo, Di Giannantonio, P.Espargarò, Marini e Mir. A.Marquez si riprende la terza posizione su Miller

GIRO 4 – Bagnaia perde altre posizioni e scivola sedicesimo. Di Giannantonio ha raggiunto Espargarò. Per Quartararo gara anonima al momento

GIRO 3 – Quasi quattro decimi di vantaggio per Fernandez su Bezzecchi

GIRO 2 – Caduta di Binder, rider OK. Decimo Marini, a seguire: Mir, Zarco, Bastianini, Bagnaia, Oliveira, Rins, Ogura, Savadori, Chantra, Morbidelli e Pirro

GIRO 1 – PARTENZA E VIA! Ottima partenza di A.Marquez che si porta al comando davanti e poi arriva Raul Fernandez che passa in testa. Secondo Bezzecchi davanti ad A.Marquez, quarto Miller davanti a Quartararo. Sesto Acosta, a seguire: P.Espargarò, Di Giannantonio, Aldeguer e Binder

06:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza. Sono tredici i giri da disputare

06:00 Parte il giro di formazione!

MotoGP Gp Australia Phillip Island Sprint Race – Amici di MotoGrandPrix, rieccoci collegati con il circuito di Phillip Island dove, a partire dalle 06:00 orario italiano si disputerà la 19esima Sprint Race della MotoGP 2025, quella del Gran Premio d’Australia.

Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della mini race, con diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale dal circuito.

Davanti a tutti scatterà la Yamaha di Fabio Quartararo, davanti all’Aprilia di Marco Bezzecchi e alla Yamaha Pramac di Jack Miller.

Dalla seconda fila partirà l’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez, accanto alla KTM di Pedro Acosta e alla Ducati Gresini di Alex Marquez.

Settimo Fermin Aldeguer davanti al test rider KTM, Pol Espargarò e alla Honda di Luca Marini. Fabio Di Giannantonio chiude la Top 10. Solamente 11esimo Pecco Bagnaia, staccato di 0.820s dalla vetta e a rischio penalità per aver ostacolato Marco Bezzecchi in un giro veloce del riminese dell’Aprilia.

DIRETTA SPRINT RACE GP AUSTRALIA DALLE 6:00

