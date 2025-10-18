Moto2

Moto2 | Gp Australia: Moreira, pole e record, indietro gli italiani

Il pilota brasiliano ha preceduto Agius e Gonzalez

18 Ottobre, 2025
Moto2 Gp Australia Phillip Island Qualifiche – Pole position per Diogo Moreira nel Gran Premio d’Australia classe Moto2, 19esimo appuntamento del Motomondiale 2025 in programma sul tracciato di Phillip Island.

Il pilota brasiliano, fresco di promozione in MotoGP (correrà con la Honda del Team LCR, ndr), ha girato in 1:29.817, nuovo record della pista australiana per la classe di “mezzo”.

Ottava pole in carriera, sesta stagionale, per il pilota dell’Italtrans Racing Team, che condividerà la prima fila con l’idolo di casa Senna Agius (Intact GP) e il team-mate di quest’ultimo, il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez. I due sono staccati di 0.011s e 0.065s.

Jake Dixon con la prima Boscoscuro (quella del Marc VDS Racing Team) apre la seconda fila, dove troviamo anche il rookies Aspar, Daniel Holgado e David Alonso.

Terza fila per Ayumu Sasaki (RW Racing GP), per Aron Canet (caduto alla curva 4 con moto malconcia e rientrato ai box giusto in tempo per fare un giro veloce, con grande lavoro del Team Fantic Racing, ndr) e Darryn Binder (Gresini).

Chiude la Top Ten e apre la terza fila Barry Baltus (Fantic Racing), che avrà accanto a se Albert Arenas (Gresini) e il migliore dei piloti italiani, Tony Arbolino, 12esimo con la Boscoscuro del Pramac Racing.

Qualifiche da dimenticare per Celestino Vietti, che non è riuscito a passare la Q1 e che partirà dalla 25esima casella dello schieramento.

moto2 Qualifica 2 Phillip Island - GP Australia - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 10 Diogo Moreira Italtrans Racing Team 1:29.817
2 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:29.828 +0.011
3 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:29.893 +0.076
4 96 Jake Dixon Elf Marc Vds Racing Team 1:29.993 +0.176
5 27 Daniel Holgado Cfmoto Power Electronics Aspar Team 1:29.995 +0.178
6 80 David Alonso Cfmoto Power Electronics Aspar Team 1:30.107 +0.290
7 71 Ayumu Sasaki Rw-idrofoglia Racing Gp 1:30.128 +0.311
8 44 Aron Canet Fantic Racing 1:30.141 +0.324
9 15 Darryn Binder Italjet Gresini Moto2 1:30.267 +0.450
10 7 Barry Baltus Fantic Racing 1:30.327 +0.510
11 75 Albert Arenas Italjet Gresini Moto2 1:30.382 +0.565
12 14 Tony Arbolino Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:30.382 +0.565
13 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team 1:30.383 +0.566
14 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:30.504 +0.687
15 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo 1:30.536 +0.719
16 64 Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia 1:31.126 +1.309
17 17 David Munoz Red Bull Ktm Ajo 1:31.234 +1.417
18 4 Ivan Ortola Qjmotor - Frinsa - Msi 1:33.703 +3.886

Phillip Island - GP Australia - Risultati Qualifica 2

