Moto2 | Gp Australia: Moreira, pole e record, indietro gli italiani

Moto2 Gp Australia Phillip Island Qualifiche – Pole position per Diogo Moreira nel Gran Premio d’Australia classe Moto2, 19esimo appuntamento del Motomondiale 2025 in programma sul tracciato di Phillip Island.

Il pilota brasiliano, fresco di promozione in MotoGP (correrà con la Honda del Team LCR, ndr), ha girato in 1:29.817, nuovo record della pista australiana per la classe di “mezzo”.

Ottava pole in carriera, sesta stagionale, per il pilota dell’Italtrans Racing Team, che condividerà la prima fila con l’idolo di casa Senna Agius (Intact GP) e il team-mate di quest’ultimo, il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez. I due sono staccati di 0.011s e 0.065s.

Jake Dixon con la prima Boscoscuro (quella del Marc VDS Racing Team) apre la seconda fila, dove troviamo anche il rookies Aspar, Daniel Holgado e David Alonso.

Terza fila per Ayumu Sasaki (RW Racing GP), per Aron Canet (caduto alla curva 4 con moto malconcia e rientrato ai box giusto in tempo per fare un giro veloce, con grande lavoro del Team Fantic Racing, ndr) e Darryn Binder (Gresini).

Chiude la Top Ten e apre la terza fila Barry Baltus (Fantic Racing), che avrà accanto a se Albert Arenas (Gresini) e il migliore dei piloti italiani, Tony Arbolino, 12esimo con la Boscoscuro del Pramac Racing.

Qualifiche da dimenticare per Celestino Vietti, che non è riuscito a passare la Q1 e che partirà dalla 25esima casella dello schieramento.

