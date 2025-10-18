Moto2 | Gp Australia: Moreira, pole e record, indietro gli italiani
Il pilota brasiliano ha preceduto Agius e Gonzalez
Moto2 Gp Australia Phillip Island Qualifiche – Pole position per Diogo Moreira nel Gran Premio d’Australia classe Moto2, 19esimo appuntamento del Motomondiale 2025 in programma sul tracciato di Phillip Island.
Il pilota brasiliano, fresco di promozione in MotoGP (correrà con la Honda del Team LCR, ndr), ha girato in 1:29.817, nuovo record della pista australiana per la classe di “mezzo”.
Ottava pole in carriera, sesta stagionale, per il pilota dell’Italtrans Racing Team, che condividerà la prima fila con l’idolo di casa Senna Agius (Intact GP) e il team-mate di quest’ultimo, il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez. I due sono staccati di 0.011s e 0.065s.
Jake Dixon con la prima Boscoscuro (quella del Marc VDS Racing Team) apre la seconda fila, dove troviamo anche il rookies Aspar, Daniel Holgado e David Alonso.
Terza fila per Ayumu Sasaki (RW Racing GP), per Aron Canet (caduto alla curva 4 con moto malconcia e rientrato ai box giusto in tempo per fare un giro veloce, con grande lavoro del Team Fantic Racing, ndr) e Darryn Binder (Gresini).
Chiude la Top Ten e apre la terza fila Barry Baltus (Fantic Racing), che avrà accanto a se Albert Arenas (Gresini) e il migliore dei piloti italiani, Tony Arbolino, 12esimo con la Boscoscuro del Pramac Racing.
Qualifiche da dimenticare per Celestino Vietti, che non è riuscito a passare la Q1 e che partirà dalla 25esima casella dello schieramento.
moto2 Qualifica 2 Phillip Island - GP Australia - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|10
|Diogo Moreira
|Italtrans Racing Team
|1:29.817
|2
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:29.828
|+0.011
|3
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:29.893
|+0.076
|4
|96
|Jake Dixon
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:29.993
|+0.176
|5
|27
|Daniel Holgado
|Cfmoto Power Electronics Aspar Team
|1:29.995
|+0.178
|6
|80
|David Alonso
|Cfmoto Power Electronics Aspar Team
|1:30.107
|+0.290
|7
|71
|Ayumu Sasaki
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:30.128
|+0.311
|8
|44
|Aron Canet
|Fantic Racing
|1:30.141
|+0.324
|9
|15
|Darryn Binder
|Italjet Gresini Moto2
|1:30.267
|+0.450
|10
|7
|Barry Baltus
|Fantic Racing
|1:30.327
|+0.510
|11
|75
|Albert Arenas
|Italjet Gresini Moto2
|1:30.382
|+0.565
|12
|14
|Tony Arbolino
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:30.382
|+0.565
|13
|99
|Adrian Huertas
|Italtrans Racing Team
|1:30.383
|+0.566
|14
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:30.504
|+0.687
|15
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|1:30.536
|+0.719
|16
|64
|Mario Suryo Aji
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:31.126
|+1.309
|17
|17
|David Munoz
|Red Bull Ktm Ajo
|1:31.234
|+1.417
|18
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:33.703
|+3.886
Phillip Island - GP Australia - Risultati Qualifica 2
