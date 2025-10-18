MotoGP | Gp Australia Sprint Race: vince Bezzecchi, disfatta Bagnaia

MotoGP Gp Australia Phillip Island Sprint Race – Marco Bezzecchi si è aggiudicato la Sprint Race del Gran Premio d’Australia MotoGP, 19esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Il pilota dell’Aprilia, che partiva dalla seconda casella dello schieramento, ha dapprima lasciato sfogare il compagno di marca Raul Fernandez, poi al decimo giro l’attacco in “contropiede” alla curva due, che lo ha portato in solitario sul traguardo, questo nonostante un dritto nel corso del sesto giro.

Per “Bez” quinta vittoria Sprint della stagione (terza nelle ultime quattro gare, ndr), 11esima in carriera. A “podio” anche la KTM con Pedro Acosta, che è riuscito ad avere la meglio sull’idolo di casa Jack Miller (Yamaha Pramac), con quest’ultimo che scattato dalla prima fila, è riuscito a tenere dietro Fabio Di Giannantonio, su Ducati GP 25 del VR46 Racing Team. Per la prima volta la Ducati non va a podio in una gara Sprint.

Sesto al traguardo Alex Marquez (Ducati GP 24 Gresini Racing), seguito dal pole-man Fabio Quartararo, con il pilota della Yamaha che non è mai riuscito ad essere protagonista nonostante la grande qualifica.

A punti anche Luca Marini, ottavo e miglior pilota Honda e il tester KTM Pol Espargarò, che smessi i “panni” di commentatore di DAZN Spagna, si è preso il lusso di mettersi dietro ben 11 piloti.

Decimo al traguardo Enea Bastianini, autore di una buona rimonta dalla 20esima casella e che ha chiuso davanti alle Honda di Joan Mir (HRC) e Johann Zarco (LCR).

Tredicesimo al traguardo Alex Rins che porta la Yamaha Factory davanti a quella del Pramac Racing di Miguel Oliveira e alla Ducati GP 24 di uno “spento” Franco Morbidelli.

“Morbido” precede le Aprilia RS-GP25 di Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) e del tester Lorenzo Savadori e la Honda del Team LCR del rookie Somkiat Chantra.

Giornata da dimenticare per Pecco Bagnaia, che dopo essersi qualificato 11esimo, è sempre stato nelle retrovie, restando nella parte bassa della classifica, prendendo ben 32.408s in soli 13 giri, chiudendo 19esimo.

Una crisi che inizia a “pesare” sulle spalle del tre volte iridato, che tolto il weekend “magico” di Motegi, sta chiudendo la stagione nel peggiore dei modi. C’è sicuramente un problema tecnico che rallenta il tre volte iridato, ma la prossima stagione non è lontana e la crisi va risolta prima possibile, per far si che anche il 2026 non sia un incubo per il piemontese.

Per la gara “lunga” della domenica c’è anche la penalità di tre posizioni per aver ostacolato Bezzecchi nelle qualifiche, sarà sicuramente una gara in salita anche quella domenicale.

Dietro a Bagnaia solo il tester Ducati Michele Pirro, che sostituisce l’infortunato Marc Marquez. Caduti senza conseguenze Brad Binder e Fermin Aldeguer.

