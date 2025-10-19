News Ticker

MotoGP | GP Australia 2025: la Gara in DIRETTA (live e foto)

Live timing e commento da Phillip Island

di Jessica Cortellazzi19 Ottobre, 2025
Diretta GP Australia Phillip Island – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Phillip Island, dove, a partire dalle 06:00, scatterà il Gran Premio d’Australia! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti con diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale dal circuito.

Davanti a tutti scatterà la Yamaha di Fabio Quartararo, che avrà accanto a l’Aprilia di Marco Bezzecchi e la Yamaha Pramac di Jack Miller che chiude la prima fila. Dalla quarta casella partirà Raul Fernandez, seguito da Pedro Acosta e Alex Marquez.

Settimo Fermin Aldeguer, seguito dal tester KTM Pol Espargarò e Luca Marini. Fabio Di Giannantonio chiude la Top 10. Qualifica difficile per Bagnaia che dovrà rimontare dalla 14esima casella in griglia (si era qualificato 11esimo ma poi è stato penalizzato di tre posizioni per aver ostacolato Bezzecchi durante la Q2, ndr)

Nella Sprint di Phillip Island vittoria di Marco Bezzecchi su Raul Fernandez e Pedro Acosta

Foto Gallery Sprint Race GP Australia Phillip Island MotoGP 2025

DIRETTA GP AUSTRALIA DALLE 06:00

motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00019motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00009motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00046motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00090motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00082motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00060motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00035motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00057motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00066motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00055motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00007motogp-gp-australia-phillip-island-day1-2025-00073

