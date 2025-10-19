MotoGP | GP Australia 2025: la Gara in DIRETTA (live e foto)
Live timing e commento da Phillip Island
Diretta GP Australia Phillip Island – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Phillip Island, dove, a partire dalle 06:00, scatterà il Gran Premio d’Australia! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti con diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale dal circuito.
Davanti a tutti scatterà la Yamaha di Fabio Quartararo, che avrà accanto a l’Aprilia di Marco Bezzecchi e la Yamaha Pramac di Jack Miller che chiude la prima fila. Dalla quarta casella partirà Raul Fernandez, seguito da Pedro Acosta e Alex Marquez.
Settimo Fermin Aldeguer, seguito dal tester KTM Pol Espargarò e Luca Marini. Fabio Di Giannantonio chiude la Top 10. Qualifica difficile per Bagnaia che dovrà rimontare dalla 14esima casella in griglia (si era qualificato 11esimo ma poi è stato penalizzato di tre posizioni per aver ostacolato Bezzecchi durante la Q2, ndr)
Nella Sprint di Phillip Island vittoria di Marco Bezzecchi su Raul Fernandez e Pedro Acosta
#MotoGP #MotoGP2025 #PhillipIsland #AustralianGP 🇦🇺 #Motorionline Doppietta #Aprilia con #MarcoBezzecchi e #RaulFernandez, #PedroAcosta a “podio” https://t.co/CMIBi5YIe4
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) October 18, 2025
Foto Gallery Sprint Race GP Australia Phillip Island MotoGP 2025
Le foto più belle della Sprint Race del GP d’Australia #AustralianGP 🇦🇺 #MotoGP #Motorionline nella nostra gallery!
– Clicca qui 👇https://t.co/xXdHecSvif pic.twitter.com/0nStoMlQcA
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) October 18, 2025
DIRETTA GP AUSTRALIA DALLE 06:00
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login