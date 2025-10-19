MotoGP | Gp Australia: prima gioia per Fernandez, vittoria su Di Giannantonio e Bezzecchi

MotoGP Gp Australia Phillip Island Gara – Primo successo in MotoGP per Raul Fernandez, che si aggiudica il Premio d’Australia MotoGP, 19esimo appuntamento del Motomondiale 2025 corso su una delle piste più amate da piloti e pubblico, quella di Phillip Island.

Il pilota Aprilia Trackhouse MotoGP Team, approfittando del doppio long-lap inflitto a Marco Bezzecchi (penalità arrivata dopo il tamponamento a Marc Marquez in Indonesia, ndr), ha preso il comando della gara nel corso del quinto giro (quando Bezzecchi ha fatto il primo long-lap, ndr), senza più lasciarlo sino alla bandiera a scacchi. Fernandez è il settimo vincitore del 2025, 16esimo pilota spagnolo vincente in Top Class.

Secondo al traguardo un grande Fabio Di Giannantonio, che partito dalla decima casella, ha rimontato in sella alla sua Ducati Desmosedici GP 25 e sorpasso su sorpasso, si è preso la piazza d’onore, raddrizzando un weekend partito male per lui e la Ducati. Per “Diggia” quinto podio in Top Class.

Fantastica la gara di Marco Bezzecchi, che dopo una partenza in testa e dopo aver effettuato due long-lap (il secondo al settimo giro, ndr), si è ritrovato settimo e con grinta e classe, ha sorpassato Luca Marini, Pol Espargarò, Fabio Quartararo, Pedro Acosta e Alex Marquez, regalandosi un fantastico podio. Era da Catalunya 2023 che due Aprilia non andavano a podio.

Complice l’opaca gara di Pecco Bagnaia (Ducati Factory), caduto nelle fasi finali mentre era in zona punti, il pilota riminese si prende la terza piazza nel Mondiale, con 8 punti su un Bagnaia lontano “parente” di quello di Motegi e mai protagonista.

Per Aprilia 300esima vittoria nel Motomondiale, costruttore europeo più vincente nella storia del Motomondiale (in tutte le classi, ndr).

Quarto all’arrivo Alex Marquez, che dopo aver assaporato il podio, ha chiuso davanti ad un Pedro Acosta spettacolare in sella alla sua KTM, ma con la RC16 che ha fatto lavorare troppo le gomme, togliendo allo “Squalo” di Mazarron la possibilità di giocarsi posizioni da podio.

Sesto al traguardo Luca Marini, miglior pilota Honda e delle moto giapponesi. Il pesarese del Team Factory ha avuto la meglio sulla Yamaha di Alex Rins e sulle KTM di Brad Binder (Team Factory), ed Enea Bastianini (Team Tech3), con il riminese autore di una bella rimonta dalla 20esima casella. In Top Ten anche la KTM del tester Pol Espargarò, che smessi i panni di commentatore DAZN Spagna è stato autore di una solida gara.

A punti anche Fabio Quartararo, che dopo un inizio scoppiettante (e’ stato a lungo tra i primi 5, ndr) ha perso inesorabilmente posizioni, chiudendo 11esimo, davanti al compagno di marca Miguel Oliveira (Pramac Racing), al giapponese del Trackhouse MotoGP Team Aprilia, Ai Ogura, al vincitore di Mandalika Fermin Aldeguer e al nostro Franco Morbidelli (Ducati VR46 Racing Team), ultimo pilota a punti.

Il tester Aprilia Lorenzo Savadori ha tagliato il traguardo in 16esima posizione davanti al rookie Honda LCR Somkiat Chantra e al tester Ducati Michele Pirro.

Caduti senza conseguenze Johann Zarco (Honda LCR), l’idolo di casa Jack Miller (Yamaha Pramac, che partiva dalla prima fila, ndr), Joan Mir (Honda Factory) e il sopracitato Pecco Bagnaia.

