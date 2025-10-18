MotoGP | GP Australia: Bagnaia penalizzato

GP Australia Phillip Island Ducati MotoGP 2025 – Pecco Bagnaia è stato sanzionato dai Commissari FIM in seguito a un episodio avvenuto durante la sessione di Qualifica 2 del Gran Premio d’Australia, disputata sabato 18 ottobre 2025.

il fatto è avvenuto alle ore 11:20:21 locali, quando Bagnaia è stato osservato procedere lentamente in traiettoria alla curva 4, ostacolando il passaggio di Marco Bezzecchi. Questo comportamento è stato ritenuto in violazione dell’articolo 1.21.2 del Regolamento del Campionato Mondiale FIM Grand Prix, che vieta esplicitamente condotte che disturbino altri concorrenti durante le qualifiche.

Come riporta il comunicato dello Stewart Panel, Secondo il protocollo sanzionatorio MGP-SR5, che riguarda episodi di guida lenta in Q1 o Q2 con disturbo ad altri piloti, i Commissari hanno deciso di infliggere a Bagnaia una penalità di tre posizioni in griglia per la gara MotoGP. Trattandosi della prima infrazione stagionale, la sanzione è stata considerata proporzionata.

Bagnaia che aveva ottenuto l’11esimo tempo, scatterà quindi dalla 14esima casella nella gara della domenica, in programma alle 06:00 orario italiano.

