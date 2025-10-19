Moto2 | Gp Australia: domina Agius, Moreira terzo è a soli 2 punti da Gonzalez

Moto2 Gp Australia Phillip Island Gara – Dominio assoluto e vittoria in casa per Senna Agius, che si aggiudica il Gran Premio d’Australia classe Moto2, 19esimo appuntamento del Motomondiale 2025 corso sullo splendido tracciato di Phillip Island.

Il #81 del Team Intact GP ha preso subito il comando della gara e dopo qualche schermaglia con il pole-man Diogo Moreira, ha allungato inesorabilmente andando a tagliare il traguardo con ben 3.684 sulla concorrenza. Per Agius seconda vittoria in Moto2 dopo quella del Gran Premio d’Inghilterra a Silverstone.

Fantastica la lotta per il secondo gradino del podio che ha visto protagonisti otto piloti che poi si sono ridotti a cinque sul finale di gara.

Ad avere la meglio il rookie nonché iridato 2024 della Moto3 David Alonso (Aspar), che nonostante qualche errore è passato sotto alla bandiera a scacchi davanti a Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), con quest’ultimo che complice la difficile gara di Manuel Gonzalez (Intact GP, settimo, ndr), si porta a soli due punti dal leader della classifica iridata. E’ la quinta gara di fila senza podio per Gonzalez, compresa quella d’Indonesia con squalifica per centralina non regolamentare.

A finire davanti al #18 il rookie Daniel Holgado (Aspar, quarto, ndr), che senza un errore sul finale di gara avrebbe potuto lottare più da vicino per il podio, Jake Dixon (Marc VDS Racing Team, quinto) e Barry Baltus (Fantic Racing), con quest’ultimo autore di una furibonda rimonta dopo una pessima partenza che lo aveva portato in 21esima posizione.

Ottavo al traguardo Albert Arenas (Gresini), che ha avuto la meglio su Aron Canet (Fantic Racing), con quest’ultimo lontano ormai 35 punti dalla vetta del Mondiale. Chiude la Top Ten Auymu Sasaki (RW Racing GP), che per buona parte di gara è stato in Top Five.

A punti anche l’iridato 2024 della Supersport, Adrian Huertas (Italtrans Racing Team), Collin Veijer (Red Bull Ajo), Joe Roberts (Onlyfans American Racing Team), Darryn Binder (Gresini) e Alonso Lopez (Beta Tools SpeedRS Team).

Gara da dimenticare per i colori italiani, Tony Arbolino (Pramac Racing) ha chiuso 17esimo, mentre Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team) è 19esimo.

