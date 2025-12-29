MotoGP | Espargaró mette all’asta la sua Aprilia RS-GP20 del 2020

L’ex pilota Aprilia e ora test rider Honda, Aleix Espargarò, ha deciso di mettere all’asta l’Aprilia RSGP con la quale ha gareggiato nella stagione 2020 e che il team di Noale gli ha regalato nel 2022. Questa RS-GP20 è significativa perché rappresenta una tappa fondamentale nell’evoluzione del progetto MotoGP della Casa di Noale, con una nuova architettura tecnica che include: Motore V90 completamente rivisto, aerodinamica migliorata, telaio in lega a doppio trave ridisegnato e cambio seamless (senza interruzione di potenza). La moto è stata regalata ad Espargaró da Aprilia nel 2022 come riconoscimento per il suo contributo allo sviluppo della RS-GP, e da allora è rimasta nella sua collezione privata.

Ma ora, lo spagnolo ha deciso di metterla all’asta che si terrà nel Regno Unito nell’ambito di “The Iconic Sale at Race Retro 2026” dal 20 al 22 febbraio 2026, presso Stoneleigh Park, vicino a Coventry. Secondo la casa d’aste Iconic Auctioneers, la RS-GP20 è stimata tra le 300.000 e 400.000 sterline (circa €350/400.000€), escludendo oneri e commissioni.

Si tratta di una delle poche MotoGP originali disponibili sul mercato, ed è raro che una moto da competizione di questo livello, proveniente dall’uso in gara e direttamente dalla collezione del pilota che l’ha guidata, compaia in vendita pubblica.

La moto verrà offerta nella sua configurazione originale di fabbrica, mantenendo componenti d’epoca come: sistema di accensione Marelli originale, scarico Akrapovic, sospensioni Öhlins su misura, pinze freno Brembo con dischi in carbonio e carenature in fibra di carbonio

Oltre alla moto, il lotto include anche l’equipaggiamento di Espargaró della stagione 2020: casco, tuta da gara, stivali e guanti.

