MotoGP | Alonso loda Marquez: “Nessuna persona normale potrebbe raggiungere quello che ha fatto lui”

Il due volte iridato della Formula 1, ha lodato il suo connazionale che ha vinto il titolo MotoGP 2025, riconoscendo che solo pochissime persone possono raggiungere i risultati conquistati da Marc Marquez. Il pilota della Ducati, dopo il serio incidente a Jerez 2020 che ha rischiato di mettere fine alla sua carriera, ha affrontato ben quattro operazioni per tornare vittorioso. Oltre al dolore fisico, lo spagnolo si è trovato una Honda difficile da guidare, cui è seguita poi la decisione di lasciare la squadra giapponese per approdare in Ducati, dove è seguita la vera e propria rinascita di Marquez.

Parlando in un nuovo documentario prodotto dall’emittente spagnola DAZN, Alonso ha elogiato la resilienza e la mentalità di Marquez.

Dichiarazioni Fernando Alonso su Marc Marquez

“È eccezionale perché, oltre al talento naturale che si può avere come pilota, bisogna avere una forza mentale e disciplina straordinarie. Non esiste una persona ‘normale’ che lo possa fare, ed è per questo che dico che è eccezionale passare cinque anni senza vincere un titolo senza perdere nemmeno un briciolo di determinazione, spirito competitivo e, ovviamente, talento. E sempre desideroso di migliorare. Migliorare un Campione del mondo è molto difficile. Avere la disciplina ogni giorno per migliorare quella versione, penso che solo poche persone possano farlo. Ecco perché penso che quello che Marc ha fatto quest’anno sia alla portata di pochissimi. Quando non vinci da un po’ o non hai il pacchetto giusto, che sia la moto o, nel mio caso negli ultimi anni, non avere la macchina per essere in cima, devi parlare con te stesso molte volte a casa. Ti svegli, vai in palestra, in bici, ti alleni. Passi molte ore da solo. Devi fare la doccia, guardare le tue cicatrici, nel mio caso i lividi, devi guardare video del passato e molte altre cose, e parlare con te stesso per ricordarti che sei ancora quella persona, non quella che in questo momento non può ottenere i risultati”