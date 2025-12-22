MotoGP | Marc Marquez sul rinnovo con Ducati: “Deciderò nelle prossime settimane”

Marc Marquez ha parlato del suo futuro, un futuro che sulla carta è ancora lontano, visto che c’è ancora il 2026 da disputare, ma che invece lui vede molto più vicino, visto che nel 2027 cambieranno tutti i regolamenti e le carte si rimescoleranno.

Il nove volte iridato parlando all’evento Campioni in Festa, ha fatto sapere che nelle prossime due settimane deciderà il suo futuro, un futuro che non è detto sia ancora in Ducati.

Rispondendo a precisa domanda, da 1 a 10 si vede ancora in Ducati 8 e prenderà la decisione come detto nelle due prossime settimane.

Dichiarazioni Marc Marquez Rinnovo Ducati MotoGP 2027

“Per il prossimo anno è chiaro che abbiamo la moto più veloce, ed è la cosa più importante. Per il 2027‑28 si aprirà tutto: con il nuovo regolamento tutto può cambiare. La priorità numero uno è essere veloce, e so che con Ducati posso esserlo. Però devo capire tante cose e decidere ciò che è meglio per me. Ora mi prendo due settimane, perché onestamente non ho avuto tempo per me. Come ho detto all’inizio, novembre e dicembre sono stati stressanti fisicamente e mentalmente per tutti gli impegni. È una bella notizia, certo, ma non mi sono mai fermato a casa. Adesso mi prendo queste due settimane per pensare al mio futuro e prendere la decisione più giusta, quella che credo sia la migliore per me. Da 1 a 10 mi vedo ancora in Ducati 8, ma non c’è solo una parte, stiamo lavorando, tutte le parti vogliono vincere questa è la cosa più importante per 2027 e 2028.”

