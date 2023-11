MotoGP | Bagnaia su questione gomme: “Martin fortunato, io a Barcellona ho rischiato di più”

MotoGP GP Valencia – Intervistato da Antonio Boselli per Sky Sport MotoGP, Francesco Bagnaia ha affrontato il tema gomme che ha innescato molte polemiche nel dopo gara in Qatar quando Jorge Martin, penalizzato per il calo di grip al posteriore, ha dichiarato che è una vergogna che il Mondiale sia condizionato in questo modo. Bagnaia, ha replicato che lo spagnolo è stato fortunato in quanto ha avuto questo problema solo in una gara mentre a lui quest’anno è successo più volte e in una di queste ha anche rischiato la vita (si riferisce all’incidente di Barcellona, ndr).

Dichiarazioni Francesco Bagnaia su gomme

“Martin è stato fortunato, gli è capitato solo domenica scorsa mentre a noi è capitato diverse volte tra l’altro in una di queste abbiamo rischiato di perdere qualcosa più importante che il Mondiale. Una gomma meno performante non ti fa andare forte uguale ma se gestita bene non ti fa arrivare così indietro”.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia su sfida mondiale

“Ci sono due gare, 37 punti e arriviamo con un vantaggio di 21 punti, buono ma non esagerato ma proveremo ad affrontare tutto con serenità. Fino a sabato darò il 100% e poi vedremo con quale vantaggio arriviamo alla gara principale”