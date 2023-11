MotoGP | Gp Valencia, Bastianini: “È stato un anno davvero complicato per me”

MotoGP GP Valencia Ducati – Enea Bastianini punta a chiudere al meglio la stagione, prossima tappa il Gp di Valencia, ultimo appuntamento del Motomondiale 2023.

Bastianini, protagonista di un’ottima gara in Qatar che lo ha visto rimontare dalla quindicesima posizione fino all’ottavo posto segnando anche il giro più veloce in gara all’ultimo passaggio, arriva a Valencia determinato a chiudere la sua stagione con un altro risultato importante, dopo la vittoria ottenuta due settimane fa a Sepang.

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview GP Valencia MotoGP 2023

“Siamo arrivati all’ultima gara della stagione. È stato un anno davvero complicato per me e mi piacerebbe poterlo chiudere nel migliore dei modi. Nello scorso fine settimana in Qatar abbiamo faticato non poco a trovare la velocità: venerdì siamo rimasti fuori dalla Q2 a causa delle bandiere gialle e sabato mattina sono stato ostacolato in Q1 da un altro pilota ma, in ogni caso, non avevo lo stesso ritmo degli altri. Poi domenica, nella seconda metà di gara, il mio feeling è cambiato e sono riuscito ad avere un ritmo competitivo. Il team ha analizzato tutti i dati per cercare di capirne il motivo e a Valencia dovremo essere veloci già a partire da venerdì”.

