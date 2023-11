MotoGP | Esclusiva, Ciabatti (Ducati): “Nessun complottismo, Bagnaia e Martin sempre alla pari”

Motomondiale 2023 Ducati – Alla vigilia della prima giornata di prove del Gran Premio di Valencia, gara che deciderà la MotoGP 2023, abbiamo intervistato in esclusiva Paolo Ciabatti, Direttore Sportivo di Ducati Corse.

Con il D.S della casa di Borgo Panigale abbiamo affrontato vari argomenti, iniziando dalla lotta per il titolo piloti che vedrà comunque vada vincere un pilota Ducati, passando per lo “sport” preferito da molti, il complottismo, fino ad arrivare al debutto di Marc Marquez con la Ducati che avverrà martedì 28 novembre.

Dichiarazioni Paolo Ciabatti D.S. Ducati Lotta Bagnaia Vs Martin Valencia 2023

“Sono momenti di giusta tensione, Pecco ha comunque un vantaggio importante e si può pensare anche di fare una strategia di gestione. Lo scorso anno arrivammo qui con 23 punti di vantaggio, ma c’era solo la gara “lunga”, in questa stagione ogni weekend vale 37 punti. Martin dopo la sfortunata gara di domenica scorsa in Qatar proverà a vincere sia sabato che domenica in una pista dove va forte. Sarà bellissimo per gli appassionati, bellissimo per Ducati perchè per la prima volta i primi tre piloti della classifica sono tutti sulle nostre moto. Vedremo domenica chi sarà stato il migliore.”

Dichiarazioni Paolo Ciabatti D.S. Ducati Trattamento Bagnaia Vs Martin Valencia 2023

“I due piloti ufficiali Ducati e quelli del Team Pramac hanno moto identiche con le stesse specifiche. Nella fattispecie Bagnaia e Martin hanno ricevuto sempre contemporaneamente gli stessi aggiornamenti perchè erano i piloti meglio piazzati. A volte non riusciamo a fornire contemporaneamente gli aggioranmenti a quattro piloti e in quel caso vanno prima a chi è meglio piazzato. Enea (Bastianini) aveva avuto l’incidente nella Sprint di Portimao che gli ha fatto saltare molte gare. Ribadisco comunque che abbiamo trattato sempre allo stesso modo Bagnaia e Martin. Ad esempio gli appassionati più attenti avranno notato che entrambi hanno ricevuto le ali sulle forcelle nello stesso momento. Il complottismo è molto diffuso, ma in realtà non c’è nulla di strano e arriviamo all’ultima gara con due piloti che hanno fatto una stagione eccezionale. Domenica scorsa in Qatar c’è stata la vittoria di Fabio di Giannantonio e questo testimonia la bontà della nostra moto e che quando c’è da dare merito ad un pilota, Ducati lo fa e lo si è visto anche nei festeggiamenti.”

Dichiarazioni Paolo Ciabatti D.S. Ducati Polemica gomme Michelin e caduta Barcellona Pecco Valencia 2023

“E’ difficile dire quali siano state le cause della caduta di Pecco a Barcellona. Quello che posso dire è che dai nostri dati non c’è stato nessun errore da parte del pilota nè malfunzionamenti da parte della moto. E’ chiaro che quella caduta che poteva avere conseguenze peggiori ha influito su una parte del Campionato. A Barcellona era in pole e partiva per vincere, poi è arrivata la caduta che ha condizionato anche la gara di Misano, dove comunque stoicamente viste le precarie condizioni fisiche ha ottenuto due terzi posti. A Silvestone e in un altro paio di occasioni Pecco ha corso una gara sotto tono e come ha detto l’Ing. Dall’Igna (Direttore Generale di Ducati Corse) qualche episodio può capitare (si riferisce alle gomme, ndr), ma non per questo si deve gridare al complottismo.”

Dichiarazioni Paolo Ciabatti D.S. Ducati Factory MotoGP 2024 Valencia 2023

“Il prossimo anno saranno ancora quattro le moto Factory, quelle del Team interno e quelle del Team Pramac. Il Team aveva un’opzione per continuare ad averle e l’ha esercitata, saranno quindi ancora quattro le moto Factory. VR46 e Gresini avranno invece la moto 2023, ma come si è visto anche domenica in Qatar, le moto dell’anno precedente hanno un livello di competittività molto elevato. Siamo arrivati ad un livello dove le differenze tra moto Factory e moto clienti siano impercettibili.”

Dichiarazioni Paolo Ciabatti D.S. Ducati Concessioni Honda e Yamaha Valencia 2023

“Ci sono state proposte di Dorna discusse con le case e c’è una proposta aggiornata che dovrà essere discussa in questi giorni. Al di là dei dettagli Ducati è consapevole che ci siano i presupposti per aiutare case che sono rimaste più indietro. Quello che a Ducati non è piaciuto è che si sia provato a trasformare questi aiuti alle case giapponesi in una volontà di limitarci. Sappiamo di aver fatto un buon lavoro e entro certi limiti siamo disposti ad aiutare chi è in difficoltà, ma non ci sembra logico penalizzare chi ha lavorato bene.”

Dichiarazioni Paolo Ciabatti D.S. Ducati otto “Rosse” in pista Valencia 2023

“La situazione è abbastanza semplice, è vero che otto moto possono sembrare tante, ma i sei Team indipendenti hanno la libertà di scegliere con chi lavorare guardando a chi offre il miglior pacchetto, che comprende competitività, supporto tecnico e costo. Ducati negli anni ha dimostrato di poter fornire un pacchetto di alto livello con un costo ragionevole. Squadre come Gresini e VR46 hanno quindi optato per Ducati. Nel momento in cui ci saranno pacchetti altrettanto competitivi sia a livello di competitività che di costi questi Team avranno la possibiltià di fare altre scelte. Non ci si deve dimenticare che Ducati ha adottato una strategia abbastanza unica. C’è infatti la totale condivisione dei dati e ognuno degli otto piloti può guardare i dati degli altri sette. A volte questo può far comodo al pilota e altre volte può dar fastidio, ma nel corso della stagione il tutto si bilancia. Grazie a questo sistema raccogliamo una mole importante di dati che ci aiutano nello sviluppo della moto.”

Dichiarazioni Paolo Ciabatti D.S. Ducati Debutto Marc Marquez “Rossa” a due ruote Valencia 2023

“La curiosità di vedere Marc (Marquez) in sella alla nostra moto è tanta, tanto più che il circuito ha messo in vendita i biglietti per far assistere i tifosi al test di martedì. Marc ha dimostrato negli anni di fare la differenza, almeno fino all’incidente del 2020 che poi ha avuto molti strascichi e poi ha pagato una moto non troppo competitiva. Credo ci sia da parte di tutti la curiosità di vederlo in sella ad una Ducati. Nel Team Gresini c’è già suo fratello che gli avrà già detto cosa aspettarsi da quella moto. E’ un elemento in più che renderà la stagione 2024 ancora più interessante. Qualcuno dirà che se Ducati farà primo, secondo, terzo, quarto e quinto avremmo esagerato. Quello che ci rende orgogliosi è il fatto che Marc abbia scelto di lasciare una squadra ufficiale per avere una moto clienti, che al momento è la moto riferimento MotoGP.”

