MotoGP | Gp Qatar Gara, Martin: “E’ una vergogna che un Campionato si decida così”

MotoGP Qatar Ducati Pramac – E’ uno Jorge Martin arrabbiato e deluso quello che ha parlato al termine del Gran Premio del Qatar, 19esima tappa della MotoGP 2023.

Il pilota del Team Pramac Ducati, che ieri dopo la Sprint Race si era portato a soli 7 punti da Pecco Bagnaia, ha pagato lo scotto di una gomma fallata che non ha mai performato, sin dalla partenza.

Il #89 parla di un Campionato falsato e di vergogna, ecco cosa ha detto lo spagnolo (che ora ha 21 punti di svantaggio da Bagnaia, ndr) ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Jorge Martin Gara Gp Qatar MotoGP 2023

“La gomma non andava sin dall’inizio, ho subito spinnato. Ho cercato di rimanere calmo per 2/3 giri ma non avevo la gomma. Sembrava un pneumatico di 40 giri e invece a guardarla era nuova. E’ un peccato che un Campionato si decida così, faccio i complimenti a Diggia, Pecco e Marini, ma è stata una cosa strana. E’ stata una vergogna, un Campionato non può decidersi così, non dico che lo avrei vinto io, ma adesso Pecco è molto lontano e a Valencia sarà difficile. un conto sono 5/6 punti di distacco, un conto 21 e questo a causa di una gomma difettosa. Meritavo di giocarmela con Pecco dopo un anno così, ma adesso è tosta. Ieri Pecco ha avuto anche lui un problema, ma girava a tre decimi dal primo, io giravo ad un secondo. E’ una cosa che non mi era mai capitata, non dico che lo abbiano fatto apposta, ma devono fare uno step (dice riferendosi a Michelin,ndr).”

