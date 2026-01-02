MotoGP | Marini: “Marquez aveva la moto migliore, era ovvio che avrebbe vinto”

Pecco Bagnaia dopo una deludente stagione 2025, chiusa al quinto posto, è chiamato al riscatto in questo 2026. Il pilota della Ducati che a Valencia ha provato il prototipo della Desmosedici GP 26, è fiducioso, anche se il responso finale lo darà il cronometro.

Secondo Luca Marini, che lo conosce molto bene, visto che entrambi fanno parte della VR46 Riders Academy di Valentino Rossi, Bagnaia è l’unico che può essere all’altezza di Marquez.

Ecco cosa ha detto il pilota della Honda così come riportato da ESPN MotoGP. Ricordiamo che a fine 2026 scadranno quasi tutti i contratti dei piloti della Top Class e che nel 2027 ci sarà un drastico cambio di regolamento. Pneumatici Pirelli, motore da 1000cc a 850cc, niente abbassatori e aerodinamica ridotta.

Dichiarazioni Luca Marini su Pecco Bagnaia e Marc Marquez MotoGP 2026

“Marc (Marquez) è molto forte e aveva la moto migliore, era ovvio che avrebbe vinto, ma credo che Pecco abbia una grande opportunità di riscattarsi nel 2026 perché è l’unico che può essere all’altezza di Marquez e sarebbe molto bello se riuscisse a dargli battaglia.”

