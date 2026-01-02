In evidenza

MotoGP | Marini: “Marquez aveva la moto migliore, era ovvio che avrebbe vinto”

Su Bagnaia: "E' l’unico che può essere all’altezza di Marquez e sarebbe molto bello se riuscisse a dargli battaglia"

di Alessio Brunori2 Gennaio, 2026
MotoGP | Marini: “Marquez aveva la moto migliore, era ovvio che avrebbe vinto” MotoGP | Marini: “Marquez aveva la moto migliore, era ovvio che avrebbe vinto”

Pecco Bagnaia dopo una deludente stagione 2025, chiusa al quinto posto, è chiamato al riscatto in questo 2026. Il pilota della Ducati che a Valencia ha provato il prototipo della Desmosedici GP 26, è fiducioso, anche se il responso finale lo darà il cronometro.

Secondo Luca Marini, che lo conosce molto bene, visto che entrambi fanno parte della VR46 Riders Academy di Valentino Rossi, Bagnaia è l’unico che può essere all’altezza di Marquez.

Ecco cosa ha detto il pilota della Honda così come riportato da ESPN MotoGP. Ricordiamo che a fine 2026 scadranno quasi tutti i contratti dei piloti della Top Class e che nel 2027 ci sarà un drastico cambio di regolamento. Pneumatici Pirelli, motore da 1000cc a 850cc, niente abbassatori e aerodinamica ridotta.

Dichiarazioni Luca Marini su Pecco Bagnaia e Marc Marquez MotoGP 2026

“Marc (Marquez) è molto forte e aveva la moto migliore, era ovvio che avrebbe vinto, ma credo che Pecco abbia una grande opportunità di riscattarsi nel 2026 perché è l’unico che può essere all’altezza di Marquez e sarebbe molto bello se riuscisse a dargli battaglia.”

3.8/5 - (23 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in In evidenza

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00084motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00028motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00076motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00062motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00054motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00100motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00073motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00066motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00044motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00058motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00026motogp-gp-comunitat-valenciana-test-valencia-2025-00013

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news