MotoGP | Test Sepang Shakedown Day 3: Aleix Espargarò al Top della classifica provvisoria

Terza ed ultima giornata di test shakedown al Sepang International Circuit, in pista oltre ai collaudatori e ai rookies così come nella seconda giornata anche i titolari Yamaha Fabio Quartararo e Alex Rins e Jack Miller (Yamaha Pramac Racing).

Il più veloce fino alla pausa pranzo è stato Aleix Espargarò, che in sella alla nuova Honda RC213V ha fatto segnare il best-lap di 1:57.173.

Il tester della casa dall’ala dorata precede la KTM RC16 di suo fratello Pol Espargarò, staccato di 0.126s. Terzo tempo per la YZR-M1 V4 Factory dell’iridato 2021 Fabio Quartararo (+0.546as).

Il #20, che dal 2027 correrà per la Honda (anche se Paolo Pavesio di Yamaha ha smentito dicendo che faranno di tutto per trattenerlo, ndr) ha preceduto altre due Yamaha V4, quelle di Jack Miller (Pramac Racing) e del team-mate Alex Rins.

Ottimo sesto tempo per il rookie del Team Honda LCR, Diogo Moreira. L’iridato 2025 della Moto2 ha girato in 1:58.338, portandosi a 1.165s dalla vetta.

Un grande miglioramento per l’ex pilota Italtrans Moto2, che precede di 0.127s un altro rookie, il tre volte iridato della Superbike Toprak Razgatlioglu, Yamaha Pramac.

In Top Ten anche i tester di Aprilia, Ducati e KTM, rispettivamente Lorenzo Savadori, Michele Pirro e Dani Pedrosa. I tre sono staccati dalla vetta rispettivamente di 1.775s, 1.844s e 2.203s.

Mika Kallio (KTM) visti i distacchi sembra essere tornato in pista con la 1000cc, mentre ieri era quasi sicuramente con la 850cc. Dagli oltre sei secondi è passato infatti ad un distacco di 2.634s.

Test Shakedown Sepang Day 3 ore 09:00 – I tempi

01 Aleix Espargarò Honda Test Rider (RC213V) 1:57.173 02 Pol Espargarò KTM Test Rider (RC16) +0.126 03 Fabio Quartararo Monster Yamaha (YZR-M1) +0.546 04 Jack Miller Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.921 05 Alex Rins Monster Yamaha (YZR-M1) +1.007 06 Diogo Moreira Pro Honda LCR (RC213V)* +1.165 07 Toprak Razgatlioglu Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.292 08 Lorenzo Savadori Aprilia Test Rider (RS-GP) +1.775 09 Michele Pirro Ducati Test Rider (GP26) +1.844 10 Dani Pedrosa KTM Test Rider (RC16) +2.203 11 Mika Kallio KTM Test Rider (RC16) +2.634 12 Fernandez/Dovizioso Yamaha Test Rider (YZR-M1) +2.989 13 Fernandez/Dovizioso Yamaha Test Rider (YZR-M1) +3.981

Official Sepang MotoGP Records

Best lap: Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 1’56.337 (2024)

Fastest race lap: Alex Marquez (Gresini Ducati) 1’58.873 (2023)

Giro più veloce Day 2:

Jack Miller (Pramac Yamaha YZR-M1) 1:57.908

Giro più veloce Day 1:

Aleix Espargarò (Honda Test Rider RC213V) 1:58.091

