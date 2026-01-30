MotoGP | Ducati: Acosta affiancherà Marc Marquez

Continua ad impazzare il mercato piloti della MotoGP, dopo Fabio Quartararo in Honda e Jorge Martin in Yamaha (dei due manca solo l’ufficialità, ndr) è la volta di Pedro Acosta in Ducati.

Dalla Spagna danno per certo il passaggio dell’attuale pilota della KTM alla casa di Borgo Panigale al fianco di Marc Marquez.

Uno dei primi a parlarne rispondendo ad una domanda ai margini della presentazione dell’Aprilia, era stato l’A.D. della casa veneta Massimo Rivola, che aveva dato per fatto il passaggio del pilota di Mazarron alla Ducati.

Nostre fonti spagnole, tra cui il giornalista di lunga militanza Emilio Perez de Rozas, da giorni ci parlava di affare concluso e ora anche i colleghi di Motorsport.com sono dello stesso avviso. Il posto di Acosta sarà preso da Maverick Vinales, che passerà dal Team Tech3 a quello Factory.

A farne le spese sarà Pecco Bagnaia, che dopo una deludente stagione non avrà neanche il tempo di iniziare la nuova per dimostrare il suo valore.

Il piemontese, che ricordiamo è due volte iridato della MotoGP, sembra avere due scelte. Rimanere in Ducati, ma nel Team VR46 di Valentino Rossi (ma sarebbe come un ridimensionamento, ndr) oppure andare ad affiancare Jorge Martin in Yamaha. Un mercato che sta letteralmente esplodendo, quando all’inizio della stagione mancano poco più di un mese.

