MotoGP | Test Sepang Shakedown Day 2: KTM in pista con la 850cc

La KTM sembra essere proiettata non solo al presente, ma anche al futuro. Nella seconda giornata di test Shakedown di Sepang, il tester Mika Kallio è sceso in pista con quella che sembra essere la 850cc.

Il nuovo regolamento 2027 prevede oltre al motore ridotto di cilindrata, neinte abbassatori, aerodinamica ridotta e pneumatici Pirelli.

Già ieri durante le prove di partenza, si era notato che la moto del finlandese era senza abbassatori (e con aerodinamica ridotta, ndr) e si era impennata a differenza della RC16 di Pol Espargarò.

La cosa si era notata anche in uscita di curva, le altre KTM si abbassavano mentre quella del finlandese rimaneva alla stessa altezza.

Ricordiamo che la KTM era stata la prima casa a scendere in pista con la nuova 850cc, a provarla a Jerez Pol Espargarò che aveva esclamato: “Lo senti? Il futuro è appena iniziato. La nostra 850cc è viva, ed è pronta a correre. 2027, KTM,” ha scritto Pol Espargaró sui suoi social network, mostrando un video con il nuovo prototipo mentre percorre il rettilineo del circuito di Jerez.

Foto: hazrin_cric

