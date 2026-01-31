MotoGP | Anche Pierre Gasly (F1) coinvolto nell’acquisizione del Team Tech3

Formula 1 e MotoGP si intrecciano non solo grazie a Liberty Media, “padrona” di entrambi i Campionati, ma anche grazie a figure di spicco, in questo caso della Formula 1.

E’ stata ufficializzata infatti l’acquisizione del Team Tech3 MotoGP che in questa stagione schiererà i confermati Enea Bastianini e Maverick Vinales da parte di un gruppo di investitori composto da Bolt Ventures di David Blitzer, Main Street Advisors e IKON Capital. La squadra sarà guidata dal nuovo CEO Guenther Steiner, noto per la sua lunga esperienza come Team Principal in Formula 1.

Steiner assumerà il ruolo di CEO, mentre il partner di progetto Richard Coleman diventerà Team Principal. Il team continuerà a gareggiare come Tech3, utilizzando KTM secondo gli accordi attuali, e manterrà la sua storica sede a Bormes-les-Mimosas, in Francia.

Steiner dopo aver iniziato la sua carriera come ingegnere nei rally, ha ampliato esponenzialmente il suo curriculum nel motorsport negli ultimi quarant’anni, includendo ruoli di alto livello in Jaguar Racing e Red Bull Racing. Coleman porta con sé oltre un decennio di esperienza ai massimi livelli dei campionati mondiali, avendo lavorato a lungo nel settore delle vetture da turismo e fondato una propria società di consulenza in gestione sportiva.

I fondatori di IKON Capital hanno ringraziato Hervé Poncharal, storico proprietario del team, e hanno sottolineato la volontà di far crescere Tech3 insieme a un gruppo di investitori con grande esperienza nello sviluppo di proprietà sportive.

David Blitzer, primo individuo a possedere quote in tutte le principali leghe sportive professionistiche maschili degli Stati Uniti, apporterà competenze in governance sportiva, diritti media e fan engagement. Secondo Blitzer, MotoGP ha il potenziale per una crescita simile a quella vissuta dalla Formula 1 negli ultimi anni.

Main Street Advisors, guidata da Paul Wachter, contribuirà con la propria esperienza nel costruire brand sportivi e culturali di livello globale. Wachter ha definito MotoGP una delle opportunità di investimento più interessanti nel panorama sportivo attuale.

Nel gruppo degli investitori anche il pilota della Formula 1 del Team Alpine, Pierre Gasly, insieme ad ALK Capital, Barry English, Tom Stafford, Charles de Carvalho e Richard Cook. Con l’ingresso di investitori di questo calibro e con Liberty Media ora proprietaria del Mondiale MotoGP, il campionato punta a espandersi in Nord America e Asia e a rafforzare il proprio valore globale.

Dichiarazioni Carmelo Ezpeleta CEO Dorna Acquisizione Team Tech3

“Il fatto che un gruppo di investitori di tale livello acquisisca una squadra rappresenta un forte riconoscimento per la MotoGP e per la traiettoria di crescita globale del campionato. Siamo entusiasti di accogliere il gruppo nel paddock e non vediamo l’ora di lavorare insieme per portare il campionato a nuovi pubblici in tutto il mondo.”

3.7/5 - (4 votes)