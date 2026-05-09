MotoGP | GP Le Mans Sprint Race, Mir: “Mi sono divertito molto”

Tra una qualifica combattuta e una Sprint Race ricca di duelli, il team Honda HRC Castrol ha vissuto una giornata dai due volti, con Joan Mir protagonista nelle posizioni di vertice e Luca Marini costretto invece a una gara complicata.

Dopo aver conquistato direttamente l’accesso al Q2 grazie all’ottimo venerdì, Mir è riuscito a portare la sua Honda RC213V fino alla settima casella in griglia, a soli 0,203 secondi dalla pole position in uno dei weekend più equilibrati della stagione. Nella Sprint lo spagnolo ha poi confermato il proprio ritmo, lottando per tutta la gara con il campione del mondo in carica Marc Marquez. Dopo un lungo duello e diversi giri passati alle spalle di Fabio Quartararo, Mir ha chiuso in una convincente sesta posizione.

Più difficile invece il sabato di Marini. L’italiano non è riuscito a superare il Q1, terminando 15esimo in griglia al termine di una sessione estremamente combattuta. La sua Sprint Race è durata appena due giri a causa di una caduta provocata dalla perdita dell’anteriore. Nonostante lo zero del sabato, Marini guarda comunque con fiducia alla gara lunga di domenica, anche in vista delle possibili condizioni meteo variabili previste su Le Mans.

Dichiarazioni Joan Mir, Sprint Race GP Le Mans

“Abbiamo costruito un sabato solido, una gara dura dopo un buon giro in qualifica. Mi sono divertito molto in gara e con Marc, Fabio e Pedro intorno non potevi permetterti errori perché ti avrebbero subito attaccato. Ovviamente vuoi sempre di più, ma questo sesto posto me lo sono guadagnato e oggi dobbiamo essere orgogliosi di questo risultato con il nostro pacchetto tecnico. Quello che dobbiamo fare ora è replicare questa prestazione, essere lì davanti e sfruttare eventuali situazioni che possano aiutarci a entrare nella Top 3. Ci sono ancora cose da migliorare, quindi niente riposo stasera per cercare di fare lo stesso anche domani”

Dichiarazioni Luca Marini, Sprint Race GP Le Mans

“Una caduta davvero strana, ho toccato il gas e ho perso subito l’anteriore. Non è stata la nostra giornata migliore: non siamo stati forti quanto volevamo e non siamo riusciti a fare il passo necessario per lottare per i posti che valevano il passaggio. Forse se domani arriverà la pioggia potremo avere un’opportunità per fare qualcosa. Su questa pista sono tutti molto vicini, ci sono meno di pochi decimi tra tutti, quindi quando ti manca anche solo qualcosa di piccolo l’impatto è enorme. Continuiamo a lavorare, cercando di migliorare il grip e fare altri progressi. Domenica è un nuovo giorno”

4.7/5 - (44 votes)